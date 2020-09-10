Muş’ta iş yeri açılış programları geçici olarak yasaklandı

Muş'ta, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, iş yeri açılışı programlarının geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 9 Eylül 2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27. ye 72. maddelerine göre, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp yeni kararlar aldığı belirtildi. Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altıda tutmak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birtakım tedbir kararlarının alındığı belirtilen açıklamada, “Bu kapsamda Muş genelinde; iş yeri açılış merasimlerinde vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir araya gelmeleri nedeniyle fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımı konularındaki tedbirlere yeterince riayet etmemeleri, hastalığın yayılım hızını artırması ve dolayısıyla toplum sağlığını riske atılmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenlerden dolayı 9 Eylül 2020 tarihinden itibaren işyeri açılış merasimlerinin ikinci bir emre kadar yasaklanması, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmas, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır” denildi.

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