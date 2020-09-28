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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Asya hizmet aşkıyla hayran bıraktırıyor

İHA

Başkan Asya hizmet aşkıyla hayran bıraktırıyor

Günün büyük bir kısmını çalışma alanlarını incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmekle geçiren Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, hizmet aşkı ve enerjisiyle hayran bıraktırıyor.
Tarihi hizmet binasındaki makamını ihtiyaç olmadıkça kullanmayan, adeta bir belediye işçisi gibi sabah akşam çalışma alanlarında bulunan Başkan Asya, ihtiyaç duyulan hizmetleri halka ulaştırmak için mesai mefhumu gözetmeksizin mücadele ediyor. Her zaman olduğu gibi bugün de sabahın erken saatlerinde çalışma alanlarını gezen Başkan Asya, yapılan hizmetleri yerinde inceledi. Kültür Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, o bölgede bulunan bir anaokulu da ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonra Dere Mahallesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapılması hususunda talimatlar verdi.
İncelemeler sırasında Mahalle Muhtarı Hayrettin Şen de Başkan Asya’ya eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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