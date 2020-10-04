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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haftada bir gün okula gidip lise mezunu oluyorlar

İHA

Haftada bir gün okula gidip lise mezunu oluyorlar

– Muş’un Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezine haftada bir gün gelen öğrenciler, diğer günler ise iş yerinde çalışarak mezun oluyor.
Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezinde bu yıl eğitim almaya başlayan öğrenciler, sevdikleri meslek dallarında çalışırken haftada bir gün de okulda eğitim görüyor. Öğrencilerin sigortaları devlet tarafından yapılırken, iş yerinde öğrencilere okulu bitirene kadar asgari ücretin üçte biri kadar maaş veriliyor. Kendini ispatlayan ve işi kavrayan öğrenciler ise bu ücretin fazlasını iş yeri sahibinden alıyor.
Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Dinçer İpek, "Merkezimizde 27 alan 142 dalda eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimiz merkezimizi bitirdikleri takdirde artık meslek lisesi diploması alabiliyorlar. Daha önceki yıllarda öğrencilerimiz ustalık belgesi alıyorlardı. Halk eğitim merkezleri üzerinden fark derslerini vererek lise diploması alabiliyorlardı. Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliğinde yapılan değişiklik doğrultusunda öğrencilerimiz akşam okula gelerek belirlenen fark derslerini öğretmenleri nezaretinde tamamlayıp meslek lisesi diploması alabiliyor. Öğrencilerimiz haftanın bir günü okulda teorik eğitim görüyor. Haftanın diğer günlerinde de işletmelerde çalışıyorlar. İşletmelerde çalıştıkları süre itibariyle sigortaları devlet tarafından ödeniyor. Öğrencilerimize asgari ücretin üçte biri kadar maaşı işletmeler ödemekte. Öğrencilerimize başarılarından dolayı işletmeler fazla ücret ödüyor" şeklinde konuştu.

“Kalfalık ve ustalık belgesi olanlar da artık meslek lisesi mezunu olabilecekler”
Müdür İpek, Bakanlık tarafından mesleki eğitim merkezlerine lise statüsü kazandırıldığını belirterek, “Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören gençlerimiz, gerçek üretim ortamlarında daha çok pratik eğitim yaparak kendilerini geliştirmektedir. Böylelikle kalıcı bir öğrenme sağlayarak üretim ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan aranan yetişmiş ustalar olacaklar. Bunun yanında meslek lisesi mezunu olarak isterlerse üst öğrenimlerine de devam edebilecekler” dedi.

“Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemeler yaptı”
Kalfalık ve ustalık belgesi olanların meslek lisesi mezunu olmaları yönünde Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemeler yaptığını hatırlatan Müdür İpek, “Bilindiği gibi Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.07.2019 tarih ve 18 Sayılı kararı ile ‘Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı’ yayınlanmış ve 2020 / 2021 eğitim öğretim yılından itibaren mesleki eğitim merkezlerinde diploma programı kademeli olarak uygulanmaya başlanmıştır. Daha önceki yıllarda mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık ve ustalık belgesi almış olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil olmayan öğrencilerin de diploma sahibi olabilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımızca yeni düzenlemeler yapılmıştır. En az ortaokul veya imamhatip ortaokulu mezunu olup kalfalık veya ustalık belgesi sahibi olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil olmayan öğrenciler Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimini tamamlayıp meslek lisesi mezunu olabilecekler. Telafi eğitimleri 2020 / 2021 eğitim öğretim yılı ders yılı başında başlatılacak olup öğrenci kayıt işlemleri bu tarihe kadar tamamlanacak. Ancak bu tarihten sonra yapılan kayıtlar devamsızlık süresinden değerlendirilecek. Telafi eğitimi uygulamasında her bir dersin toplam ders saatinin 1/6’sından fazlasını devam etmeyen öğrenciler o dersten başarısız sayılacaklar. Telafi eğitimi bir eğitim öğretim yılından (36 Hafta) az olmamak üzere planlanacak olup her bir dersten başarılı olanlara ilgili eğitim öğretim yılı çalışma takviminde belirtilen tarihlerde diploma düzenlenecek. Lise mezunu olup aynı zamanda ustalık belgesine sahip olanlara da istemeleri halinde ustalık belgesinde yazılı olan alan ve daldan meslek lisesi diploması doğrudan düzenlenecek. Telafi eğitimine katılacak öğrencilerin kayıtları mesleki eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezi programı uygulayan mesleki ve teknik Anadolu liselerine yapılabilecek. Lise mezunu olmak isteyen usta ve kalfalarımızı mesleki eğitim merkezlerine uğrayarak daha detaylı bilgi alabilecekler” şeklinde konuştu.

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