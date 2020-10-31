Muş'ta arıcılar, sıcak illere göç etmeye başladı



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta yaz sezonunu tamamlayan arıcılar, havaların soğumasıyla birlikte sıcak illere göç etmeye başladı. Gezgin ve yerli olmak üzere 200 bini aşkın kovanın bulunduğu kentte, arıcılar bin ton bal üretti.

Türkiye'nin en büyük ovalarından biri olan Muş Ovası ve çevresindeki yüksek kesimlerde sağlanan huzur ve güven ortamı altında konaklayan yerli ve yabancı arıcılar, havaların soğumasıyla birlikte sıcak illere göç etmeye başladı. Kentteki yerli ve yabancı arıcılar yaz sezonunun sonuna doğru bal sağımları ile elde ettikleri bin ton bal hasadının ardından, uygun hava şartları olması nedeniyle kamyon ve pikaplara yükledikleri kovanlarla sıcak illere göç ediyor. Ürettikleri ballarının birçoğunun satışını yapan arıcılar, geride kalan ballarını ise depolara yerleştirdi. Kış mevsimini sıcak illerde geçirecek olan arıcılar, daha sonrasında ise tekrardan Muş'a geri dönmeyi planlıyor.

Muş Bal Birliği Başkanı Aydın Bağlam, "Muş balı gerçekten kaliteli bir baldır. Coğrafyamız güzel, bitki örtümüz zengin. Biz hasılatlarımızı bitirdik. Sağımlarımızı yaptık. Bundan sonra yavaş yavaş kışlatmaya gidiyoruz. Kimisi Ege Bölgesi'ne, kimi Akdeniz, Güneydoğu gibi farklı bölgelere kışlatmaya gidiyor. Muş'ta arıcılık sezonu bitti. Bizler de diğer illerdeki gezgin arıcılar gibi farklı illere göç ediyoruz" diye konuştu.

Ayrıca, sezon her ne kadar iyi gitmese de arıcılar olarak bu yılki verimden de memnun olduklarını belirten Bağlam, ballarını depolara aldıklarını söyledi.

Arıcılığın güzel bir meslek olduğunu ve severek bu işi yaptıklarını söyleyen Sadullah Erkan ise, "Arıcılık güzel bir meslektir. Muş'ta sezon bittiği için artık yavaş yavaş göç ediyoruz. Sıcak illere doğru gidiyoruz. Çalışmalarımızı oralarda devam ettireceğiz. 35 ay Hatay, Adana, Antalya taraflarında kalacağız. İlkbahar mevsimiyle beraber tekrardan memleketimize geleceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-10-31 12:01:00



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