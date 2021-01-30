Varto’da kısıtlama sessizliği

Muş'un Varto ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle sokaklar sessiz kaldı.
İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde uygulamış olduğu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Varto ilçesinde de uygulanıyor. Varto'da eczane, fırın ve tüp bayileri ve kısıtlamadan muaf olan marketler açık olurken, vatandaşlar ise tedbirler kapsamında ihtiyacını karşılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.