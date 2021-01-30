Varto’da kısıtlama sessizliği

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Muş'un Varto ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle sokaklar sessiz kaldı.

İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde uygulamış olduğu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Varto ilçesinde de uygulanıyor. Varto'da eczane, fırın ve tüp bayileri ve kısıtlamadan muaf olan marketler açık olurken, vatandaşlar ise tedbirler kapsamında ihtiyacını karşılıyor.

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