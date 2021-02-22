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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anneleri telef olan kuzular biberonla besleniyor

İHA

Anneleri telef olan kuzular biberonla besleniyor

Muş’ta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besici Saim Oğlağo, küçükbaş hayvanların beslemediği ikiz kuzularla annesi telef olan süt kuzularını biberonla besliyor.
Muş’ta besicilerin zorlu kış mesaisi devam ediyor. Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde besicilik yapan Saim Oğlağo, doğum sezonu devam eden 600 küçükbaş hayvandan yaklaşık 200 süt kuzusu elde etti. Doğum sırasında annesi telef olan ve ikiz doğan yaklaşık 30 süt kuzusunu her gün biberon yardımıyla besleyen Oğlağa, kovalarla ağıla taşınan sütü biberonlara doldurularak tek tek kuzulara veriyor. Süt içme esnasında kendilerini besleyen bakıcılarının üzerine çocuk gibi koşan süt kuzuları, ortaya güzel görüntüler çıkarıyor.
Her gün yapılan beslemeyle ilgili açıklamalarda bulunan hayvan sahibi Saim Oğlağo, “Yaklaşık 2030 kuzumuz ya ikizler ya da anneleri telef olduğu için bunlara günde 2030 kilogram süt alıyoruz. Dışarıdan inek sütü alıp getiriyoruz. Genelde bu sezonda koyun sütü olmadığı için inek sütü alıyoruz. Günlük olarak bu kuzuları biberon yardımıyla besliyoruz. İçlerinde ikiz kuzular da var ve anneleri de besleyemiyor. Biz de telef olmamaları için biberonla besliyoruz” dedi.

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