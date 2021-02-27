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Kaymakam Demirer’den yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere ziyaret

İHA

Kaymakam Demirer’den yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere ziyaret

Muş Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yüz yüze eğitime başlayan Beşdam Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.
Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ile birlikte yüz yüze eğitime başlayan Beşdam Köyü İlkokulunu ziyaret etti. Ziyaretinde okuldaki pandemi tedbirlerini inceleyen Demirer, öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini diledi. Öğrencilerden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Kaymakam Demirer, daha sonra köyden ayrıldı.

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