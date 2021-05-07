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Devlet desteği ile ürettikleri tarım aletlerini 5 ülkeye ihraç ediyorlar

DHA

Devlet desteği ile ürettikleri tarım aletlerini 5 ülkeye ihraç ediyorlar


Asena TUTAR/MALAZGİRT (Muş), (DHA)MUŞ'un Malazgirt ilçesindeki Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi'nde (TARMİSS) 10 firma tarafından üretilen tarım aletleri, 5 ülkeye ihraç ediliyor. Kurulduğunda, devlet desteğiyle yüzde 50 hibeyle ekipman alan firmalar, yüzlerce kişiyi istihdam ederek kent ekonomisine katkı sunuyor.
Malazgirt'te 2010 yılında faaliyete geçen TARMİSS´te 10 firma tarımsal ve zirai aletler üretiyor. Tarla biçmek için kullanılan bıçaktan traktör römorku ve gübre aletlerine kadar birçok tarımsal aletin üretiminin gerçekleştiği TARMİSS'de faaliyet gösteren firmalar, devlet desteği sayesinde yüzde 50 hibeyle ekipman alırken, 200 kişiye de iş imkanı sağlıyor. Ot biçme makinesi, gaspator, tekli makine, 4 çeşit ot biçme makinesi, pistonlu, kültivatör, merdane, tohum serpme gibi çok sayıda tarım aleti üreten firmalar, yurt içindeki pazarlamanın ardından ihracata yöneldi.
Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, pandemi döneminde üretimini sürdüren firmalarda incelemelerde bulunarak TARMİSS Başkanı Abdullah Yoldaş'tan bilgi aldı. Koronavirüs salgının bir an önce bitmesi ve üretimin artmasını istediklerini söyleyen Kaymakam Demirer, "Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi, ufak çaplı bir sanayi yerleşkesi. Burada üretimin pandemi döneminde de tüm hızıyla devam ettiğini gördük. Aynı zamanda bu zor dönemde burada salgın tedbirleri de istenilen ölçüde alınmış durumda. Burada üretim yapan fabrikaların dolu bir şekilde çalıştığını gördük. İnşallah tüm dünyayı etkileyen bu küresel salgın bir an önce biter. Ülkemizde ve ilçemizde üretimler katlanarak devam eder. Bu noktadan 5 ülkeye ihracat yapılıyor. Üretim artırma noktasında bizden de destek istediler. Elimizden gelen desteği vererek yerli üretimin daha fazla ülkeye ulaşması adına çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
TARMİSS´te faaliyetini sürdüren Sağlam Zirai Aletleri firmasının imalat sorumlusu Abdurrahman Halifeoğlu, zirai tarım aletleri üretimine 2010 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) verdiği hibe desteğiyle başladıklarını ve yurt dışı pazarına açıldıklarını söyledi. Firmada 15 kişinin çalıştığını anlatan Halifeoğlu, şöyle konuştu:
"Türkiye genelinde çayır biçme makinesinin yüzde 80'i, Malazgirt'ten gidiyor. İlçemiz bölgede adeta domino taşı niteliğinde oldu. Çayır biçme makinelerini kime sorsanız, Malazgirt'i işaret eder. Burada imalatımızı sürdürürken üç kere devletten destek aldık. KOSGEB-DAKA gibi devletin resmi kurumlarından aldığımız destekler doğrultusunda iş kapasitemizi ve gücümüzü artırdık. Konya'da geçen sene ikinci iş yerimizi açtık. Üçüncü iş yerimizi yine devlet desteği ile yaklaşık 1 ay sonra açmayı hedefliyoruz. Şu an 5 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çok yüksek kalitede makineler üreterek kapasitemizi daha da artırmayı istiyoruz. Bu ülkeler arasında; İran, Irak, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan'a ihracatımız mevcut. Diğer ülkelerden de talepler var. Devletimizin de desteğiyle iş gücü kapasitemizi ve imalatımızı artırarak yüksek kalitede ürünler üretip, Avrupa ülkelerine ihracat yolunu açmayı planlıyoruz"DHA-Genel Türkiye-Muş / Malazgirt Asena TUTAR
2021-05-07 09:32:21

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