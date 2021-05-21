Malazgirt'te kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

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– Muş’un Malazgirt Belediye ekipleri tarafından yürütülen kanalizasyon ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Malazgirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan Bulanık Caddesi’nde kanalizasyon ve içme suyu şebeke hatlarının ana borularını yenileyerek, kent merkezi ve mahallelerdeki çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. İlçeye bağlı 12 mahallede yeni hat döşemelerini yüzde 90 tamamlayan ekipler, 2021 yılı sonlarında ilçe merkezi ve mahalleleri yeni içme suyu hattına kavuşturmayı hedefliyor.

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