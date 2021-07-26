Muş’ta yılın ilk karpuz hasadına başlandı

Muş’ta çiftçiler tarafından 20 bin dekar alanda üretimi yapılan karpuzların hasadına başlandı.

Muş’ta yaklaşık 3 aydır toprakla buluşturulan karpuzlar yetişmeye başladı. Özellikle Mardin ve Batman’dan gelerek ekim yapan çiftçiler, elde ettikleri karpuzları toplamaya başladı. Tır ve kamyonlara yüklenen karpuzlar, Doğu ve Batı illerine sevk ediliyor. Bin 200 ailenin geçimini sağladığı karpuz üretimiyle kent ekonomisine katkı sağlanıyor.

Merkeze bağlı Suboyu köyünde 70 dönüm alanda karpuz ekimi yapan üreticilerden Haşim Yalvarıcı, yılın ilk hasadına başladıklarını söyledi. Karpuzları tüccarlara satacağını ifade eden Yalvarıcı, “Buradan yaklaşık 350 ton karpuzu tırlara yükleyip bölgedeki ve batı illerine gönderiyoruz. Talep nereden olursa oraya karpuz gönderiyoruz” dedi.

Tüccar olarak Muş Ovası’nda karpuz alımı yaptığını anlatan Ecevit Uysal da, “Aldığımız karpuzları çevre il ve ilçelere gönderiyoruz. Gelen siparişleri tanıdığımız komisyoncu arkadaşlara yolluyoruz. Karpuz verimi şu anda iyi. Karpuzlar tamamen organik. Muş karpuzunda katkı maddesi yoktur. Adana tarafında karpuz hasadı bitti. Karacabey ve Konya tarafında da hasat bittikten sonra Muş karpuzu hemen hemen her tarafa gidiyor. İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e geçen yıl çok fazla karpuz gönderdik. 15 gün içerisinde Muş karpuzunun yüzde 50’si batı tarafına gidecek” ifadelerini kullandı.



“40 derece sıcakta karpuz yüklüyoruz”

Suriye’den Muş’a çalışmak için geldiğini ifade eden Müslüm Abdullah ise “Burada 40 derece sıcaklık var ve karpuz yüklemesinde çalışıyorum. Bütün sezon karpuz yüklüyoruz. Mecburen geçimimizi sağlıyoruz. Bazen günde 10 tır karpuz yüklüyoruz, bazen 100 pikap yüklediğimiz de oluyor. Günde bin karpuz yüklediğim zamanlar oluyor. Hava baya sıcak. Susuz kalıyoruz. Sabah 05.00’te tarlaya gelip gece 23.00’te eve ancak gidebiliyoruz” diye konuştu.

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