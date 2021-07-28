Muş´ta, HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler umutlu



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir annenin Kurban Bayramı öncesinde evladına kavuşması, diğer ailelerin umudu oldu.

Muş'un Bulanık ilçesinden 7 yıl önce kaçırılan oğlu için hem Diyarbakır'da, hem de Muş'ta, HDP il binası önünde oturma eylemine katılan annenin oğluna yaptığı "teslim ol" çağrısı, Kurban Bayramı öncesinde karşılık buldu. Televizyonda, annesinin eyleme katıldığını gören A.B., İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ikna çalışması sonucu örgütten kaçıp, teslim oldu. Müjdeli haberi alarak Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne gelen anne R.B., oğluna sarılarak hasret giderdi.

Anne R.B.´nin güvenlik güçlerine teslim olan evladına 7 yıllık hasretin ardından sarılması, bekleyişini sürdüren diğer ailelere moral oldu. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemini 15´inci haftada da sürdüren anneler, bayram öncesinde evladına kavuşan ailenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Kardeşi Atilla için 15 haftadır diğer ailelerle birlikte HDP il binası önünde eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Ümit Özcan, "Kurban Bayramı öncesinde Muşlu bir aile evladına kavuştu. Onun kavuşmasıyla birlikte annesi, annelerimiz, bizlerde sevindik. Allah'ın izniyle kardeşim, annemin evladı da gelecek, teslim olacak. Böylece bizlerde sevineceğiz. Sonuna kadar bu eylemi sürdürmeye devam edeceğiz. Kardeşlerimiz gelene kadar HDP il binası önünden kalkmayacağız" diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesinde bir ailenin evladına kavuşmasının mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını anlatan anne Gülbahar Teker ise, dağa kaçırılan oğlu Muhammed Emin Teker´e teslim ol çağrısı yaptı. Kaçırılan bütün çocukların gelip teslim olmasını istediklerini belirten Teker, "Ceza yok, bir şey yok. Bütün çocuklar gelip teslim olsun. Devletimiz güçlüdür. Hepsi bir olsunlar, dağda kalmasınlar gelip teslim olsunlar. Burada bekliyoruz, gitmiyoruz. Biz HDP´den, PKK´dan korkmuyoruz. Burada bekliyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.

ANNEDEN HDP´YE TEPKİ

HDP binası önündeki nöbeti 15'inci haftaya giren Gülbahar Teker, oğlu Muhammed Emin Teker'in acısına dayanamayıp, HDP´ye tepki gösterdi. HDP binasına girmek isteyen anne, polis ekipleri tarafından engellendi. Polis ekiplerine "Bana karışmayın" diyen Teker´i, kadın polisler sakinleştirdi. Gözyaşları içerisinde acısını dile getiren Teker, "Lanet olsun HDP´ye, PKK´ya lanet olsun. Ne istiyor bizden, bizim çocuklarımızı neden getirmiyor? Allah´ım ciğerim bitti, Allah´ım" diye ağıtlar yaktı.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-07-28 13:32:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.