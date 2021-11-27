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Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı

İHA

Alparslan-1 Barajı'nın suyu çekilince mezarlık ve yapılar ortaya çıktı

Muş'ta Alparslan1 Barajı'nın su seviyesinin düşmesi sonucu zemindeki yapılar, mezarlıklar ve köprüler ortaya çıktı.
1995 yılında Varto ve Bulanık ilçeleri arasında temeli atılan, 2008 yılında su tutamaya başlayan ve yılda 500 milyon kilovatsaat enerji üreten Alparslan1 Barajı’nın doluluk oranı bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 44 seviyesine düştü. Suyun çekildiği bölgede toprak yüzeyinde çatlaklar oluşurken, baraj suyu altında kalan Erentepe ve Gülçimen köylerindeki eski yapılar, mezarlar ve köprüler de gün yüzüne çıktı.
Bekir Güler adlı vatandaş, ilkbahardan bu yana köylerinde pek yağış olmadığını söyledi. Su altında kalan Gülçimen köyü ve Erentepe beldesini birbirine bağlayan eski köprü, yol ve evlerin açığa çıktığını belirten Güler, “Bu yıl etkili olan kuraklık nedeniyle Alparslan1 Baraj suyunun çekilmiş olması sonucu başta eski mezarlıklar olmak üzere suyun altında kalan birçok yapı gün yüzüne çıkmış. Yaklaşık 7 aydır bölgede yağmur yağmadı. Daha önce burada ekonomimize katkı sağlamak amacıyla her gün balık tutuyorduk ama sular büyük ölçüde çekildiği için kayıklarımız karaya oturmuş durumda” dedi.
Dokuzpınar köyünde yaşayan Ferhat Bayraktar ise yaşanan kuraklıktan dolayı barajdaki su seviyesinin yaklaşık 20 metre kadar düştüğünü ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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