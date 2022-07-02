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Malazgirt’te Adliyesi’nde tayinleri çıkan savcı ve hâkime veda yemeği verdi

İHA

Malazgirt’te Adliyesi’nde tayinleri çıkan savcı ve hâkime veda yemeği verdi

– Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararnamesi ile tayinleri çıkan Cumhuriyet savcılarına ve hakimlerine veda yemeği düzenledi.
Malazgirt Kaymakamlığı tarafından, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun kararnamesi ile tayinleri çıkan Cumhuriyet savcılarına ve hakimlerine veda yemeği düzenledi. Yemeğin sonunda Malazgirt Adliyesi’ne yaptıkları katkılardan dolayı tayini çıkan Cumhuriyet Savcıları ve hakimlere hazirun tarafından başarı plaketi verildi. Kaymakam Demirer, tayini çıkan Cumhuriyet Savcılara ve hâkimlere yeni görev yerinde başarılar diledi.
Programa Muş Vali Yardımcısı Mustafa Taş, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, tayini çıkan Cumhuriyet savcıları Furkan Çağrı Akar, Ömer Uysal, Büşar Aslan ve Hakimler Alparslan Karakaya, Berat Koçak, Zehra Merve Uysal, Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, adliye personeli ve çok sayıda sevenleri katıldı.

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