Kentin dağlarında metreleri aşan kar yığınlarının olduğunu, ovasında ise bahar mevsiminin müjdecisi çiğdem ve kardelen çiçeklerinin açtığını belirten bir diğer fotoğraf sanatçısı Selim Aksoy ise, bir birinden güzel fotoğraf karelerini kayda aldıklarını söyledi.