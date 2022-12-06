Muş'ta köpek dövüştüren şüphelilerden 1'i tutuklandı 0:00 / 0:00

DHA

Muş'un Varto ilçesinde köpek dövüştürerek hayvanlara eziyet ettikleri için gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkarılan 3 kişiden biri tutuklandı.

Güzelkent köyünde 24 Kasım'da yaşanan olayda 2 kişi, boş bir arazide kendi köpeklerini sahipsiz sokak köpeğinin üzerine saldırttı. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilip paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, köpekleri dövüştüren 2 kişi ile görüntü çeken 1 kişiyi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. DHA'nın haberine göre; Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüphelilerden H.S. tutuklandı, C.K. ile U.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yakalanan şüphelilere ayrıca 9 bin 534'er lira idari para cezası uygulanmıştı.