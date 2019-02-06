Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ekipleri, Roma dönemine ait altın sikkelerin yurtdışına çıkarılarak satılacağı bilgisini aldı.

ARKEOLOG POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

Kendisini tarihi eser uzmanı antikacı olarak tanıtan arkeolog polis memuru, tarihi eser kaçakçılarıyla iletişime geçti. Roma dönemine ait çok nadide 2 adet altın sikke için 1 milyon lira karşılığında pazarlık yapıldı. Zanlılar M.S.D. ve Y.E.O. düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

Ele geçirilen Roma dönemine ait altın Solidus sikkesi, o dönemin ruhunu yansıtan en önemli tarihi eserler arasında yer alıyor.