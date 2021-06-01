MÜSAD Başkanı Uysallı, makarna, bulgur ve buğday irmiği ihracatının kayda bağlanmasını değerlendirdi:

AA

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, makarna, bulgur ve buğday irmiği ihracatının kayda bağlanmasının olumlu ve yerinde bir karar olduğunu belirterek, "Üretilen buğdayımızın olası ihtiyaç durumlarında ülkede kalması hedefleniyor." dedi.

Uysallı, AA muhabirine, Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığının tebliği ile ihracı kayda bağlı mallar listesine, makarna (söz konusu GTİP'in alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle gibi tüm ürünler dahil),bulgur ve buğday irmiğinin (buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba unları) eklenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu kararın muhtemel bir kuraklıkta alınacak önlemler kapsamında hayata geçirildiğine işaret eden Uysallı, kararla Türkiye'de üretilen buğdayın yurt dışına çıkarılmasının kontrolünün amaçlandığına işaret etti. Uysallı, "Ülkemiz açısından olumlu ve yerinde bir karar. Bu kararla üretilen buğdayımızın olası ihtiyaç durumlarında ülkede kalması hedefleniyor. İç pazarda sıkıntı yaşanmaması için sektör açısında da çok yerinde bir karar." diye konuştu.

Uysallı, kararın sadece Türkiye'de yetiştirilen buğdaydan elde edilen ürünlerin ihracatına yönelik olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de yetiştirilen buğdaydan edilen ürünlerin makarna, bulgur ve buğday irmiğinin ihracatında da bir sorun yok, sadece izne tabi hale geldi. Kararın, sektör açısından olumsuz bir sonuç doğurmayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen sektörde üretimin devam ettiğini vurgulayan Uysallı, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı sürece sektörün iyi bir yıl tamamlayacağını kaydetti.