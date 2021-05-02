Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Müsilaj (deniz salyası) nedir? Müsilaj (deniz salyası) neden olur, nasıl oluşur?

Son günlerde İstanbul, Büyükada ve Tekirdağ denizlerinden gelen haberler "deniz salyası" konusunun araştırılmasına neden oldu. Denizleri kaplayan beyaz köpüklü görüntü vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan Müsilaj (deniz salyası) nedir? Müsilaj (deniz salyası) neden olur, nasıl oluşur?

Müsilaj (deniz salyası) nedir? Müsilaj (deniz salyası) neden olur, nasıl oluşur?

Son günlerde Marmara Denizi kıyılarında gözlemlenen renk değişimi sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'da ve Büyükada'da görülen renk değişimi uzmanlar tarafından deniz salyası olarak tanımlandı. Peki, Müsilaj (deniz salyası) nedir? Müsilaj (deniz salyası) neden olur, nasıl oluşur?

MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDİR?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Yapışkan, sümüksü yapıya sahip olan müsilaj deniz sıcaklığının yükselmesi ve sıcaklığın yükselmesiyle artan bakteriler sonucunda oluşur. Denizlerdeki müsilaj özellikle balıkçıların kabusu olur. Balıkçı ağlarına yapışan müsilaj avlanmayı zorlaştırır. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Randevuya rağmen aşı kuyruğu - Haberler
GÜNDEMRandevuya rağmen aşı kuyruğu
Son dakika haberi 2 milyon kişiye muafiyet belgesi!
GÜNDEM2 milyon kişiye muafiyet belgesi!
Son dakika! DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin 'sağ kolu' İstanbul'da yakalandı
GÜNDEMBağdadi'nin 'sağ kolu' İstanbul'da yakalandı
Yabancı uyruklu iki grubun bıçaklı kavgası kamerada
GÜNDEMYabancı uyruklu iki grubun bıçaklı kavgası kamerada
Eczaneler bugün açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?
GÜNDEMPazar günü eczaneler açık mı?
MEB açıklaması: Okullar ne zaman kapanacak 2021? Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Son dakika haberi Bakan Akar ve komutanlar sınırda! 44 terörist öldürüldü
GÜNDEMBakan Akar ve komutanlar sınırda! 44 terörist ...
Hayallerinin peşinden koşan tasarımcı: Aydan Beyazgül
GÜNDEMHayallerinin peşinden koşan tasarımcı: Aydan Beyazgül
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon, e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma
GÜNDEMSeyahat izin belgesi nasıl alınır?
SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ! Son dakika: Muştalı kavga lince dönüştü
GÜNDEMMuştalı dehşet lince döndü!