Musk'a Tesla darbesi!

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Twitter'ı 44 milyar dolara olaylı bir biçimde satın alan Elon Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk tahtını ise Fransız lüks markaları bünyesinde barındıran LVMH'nin patronu Bernard Arnault devraldı. Arnault'un serveti 171 milyar dolar açıklanırken, Musk'ın serveti ise 164 milyar dolar olarak açıklanıyor.

Bu gelişme, son dönemde Twitter ve Tesla gibi şirketleri ile sıklıkla gündeme gelen Musk'ın, dünyanın en zengin insanı unvanını nasıl kaptırdığı sorusunu akıllara getiriyor. YÜZDE 60 DEĞER KAYBETTİ Analistler, Musk'ın tahtını kaptırmasının arkasında, milyarder iş adamının Twitter'ı satın alma sürecindeki agresif hamlelerinin yattığını belirtiyor. Öte yandan, Musk, Twitter satın alımını tamamladığından beri elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisselerindeki düşüş de sürüyor. Twitter'in satılmasının ardından yüzde 25 değer kaybeden şirket, 2022 genelinde ise yüzde 60 değer kaybı yaşadı. Aynı dönemde, Tesla'nın işlem gördüğü Nasdaq 100 endeksi ise yüzde 28.3 değer düşüşü yaşadı.