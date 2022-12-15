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Elon Musk milyarlarca dolarlık Tesla hissesi sattı

Tesla CEO'su Elon Musk'ın, 3.58 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattığı ortaya çıktı. Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ikinci hisse satışını yapan Musk, kasım ayında da 3.95 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı. Musk, önceki günlerde de dünyanın en zengin insanı unvanını LVMH'nin patronu Bernard Arnault'a kaptırmıştı

Elon Musk milyarlarca dolarlık Tesla hissesi sattı
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Dünyanın en zengin insanı unvanını LVMH'nin patronu Bernard Arnault'a kaptıran Tesla CEO'su Elon Musk'ın, bu hafta 3.58 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattığı bildirildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre, Musk şirketin 22 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ikinci hisse satışını yapan Musk, kasım ayında da 3.95 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı.

Ayrıca Musk, bu yıl Nisan ayında yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustos ayında 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesinin satışını gerçekleştirmişti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk tahtını ise Fransız lüks markaları bünyesinde barındıran LVMH'nin patronu Bernard Arnault devraldı.

Arnault'un serveti 171 milyar dolar açıklanırken, Musk'ın serveti ise 164 milyar dolar olarak açıklanıyor.

Analistler, Musk'ın tahtını kaptırmasının arkasında, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisselerindeki düşüşün olduğunu belirtiyor.

Twitter'in satılmasının ardından yüzde 25 değer kaybeden şirket, 2022 genelinde ise yüzde 60 değer kaybı yaşadı.

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