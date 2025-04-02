Muslera derbide ilk kez yedek!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Beşiktaş maçına göre sarı-lacivertiler karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata'nın yerine Günay Güvenç, Kaan Ayhan ve Mario Lemina'ya görev verdi. Sahaya kaptan olarak Abdülkerim Bardakcı çıktı.

MUSLERA İLK KEZ DERBİDE YEDEK

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera derbide yedek kulübesinde yer aldı. 2011 yılının yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, sarı-kırmızılılarla ilk kez bir derbide yedek kulübesinde bekledi.