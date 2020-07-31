Müslümanlar Kurban Bayramı'na Kovid-19 gölgesinde girdi

AA

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Müslümanlar, Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayram namazını camilerde kıldı.

Müslümanlar, bayram namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi'ni doldurdu.

Bayram namazının ardından okunan hutbede kurban ibadetinin önemine değinilerek, özellikle salgın döneminde tedbirlere uyulması uyarısında bulunuldu.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da namaza katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Cami çıkışında gurbetçiler, Türkiye’deki yakınlarını arayarak bayramlarını tebrik etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu halde ibadete izin verilmeyen ülkede geçen Ramazan Bayramı'nda namaz kılınamamıştı.

- Batı Trakya

Gümülcine ve İskeçe’de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yönetmelik uyarınca hazırlanan camilerde bayram namazını kılmak için toplanan Türkler, namazın ardından bayramlaştı.

Vatandaşlar, dün dezenfekte edilen camilerde beraberinde getirdikleri seccadelerde namaz kıldı, cami içinde de belirlenen mesafe kuralına uyularak saf tutuldu.

Gümülcine'de seçilmiş Müftü İbrahim Şerif'in namaz öncesi vaaz verdiği tarihi Eski Cami dolup taşarken İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete de bayram namazını Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ve Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRİZA) İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek ile İskeçe'nin Sünne Mahallesi'ndeki camide eda etti.

Bu arada, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlenen geleneksel bayram tebriklerinin kurban kesimi nedeniyle bayramın 2'nci günü yapılacağı bildirildi.

Konsolosluğun bahçesinde düzenlenecek bayramlaşmaya salgından dolayı sınırlı sayıda kişi katılacak.

Türk derneklerince, Gümülcine ve İskeçe'de davul zurna eşliğinde düzenlenen "Deve Geceleri" gibi kültürel faaliyetler ise salgın nedeniyle bu yıl gerçekleştirilmeyecek.

Yunanistan'da salgının yol açtığı olumsuz şartlara rağmen kurban kesmeye çalışan Türkler, imkanları dahilinde kurbanlık almak için pazarları ziyaret ediyor.

- İsveç

İsveç'te Kovid-19 salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da camilerde bayram namazı eda edilmedi.

Göçmenlerin yoğun bulunduğu Stockholm'un Bredeng semtinde bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar, yan yana iki futbol sahasında saf tuttu.

Sosyal mesafeye dikkat eden Müslümanlar, İsveç Sağlık Genel Müdürlüğünün 50 kişiyi aşmayan tavsiyesine uydu. Namazın ardından Müslümanlar, buruk şekilde bayramlaşarak evlerine döndü.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir Kurban Bayramı diliyorum.'' paylaşımında bulundu.

Halk Sağlığı Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 739'a, virüsü taşıyanların sayısı 80 bin 100'e yükseldi.

- Gürcistan

Gürcistan'ın Batum kentindeki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde Batum Orta Camisi'ni doldurdu.

Gürcü Müslümanların en yoğun yaşadığı Acara bölgesinin en büyük kenti Batum'da yaşayan veya burada çeşitli nedenlerle bulunan yabancı ülkelerin vatandaşları, bayram namazı için Orta Camisi'ne akın etti.

Camiye gelen Müslümanlar kalabalıktan dolayı yer bulamadıkları için namazlarını caminin iç ve dış avlularında, caminin karşısındaki sokakta kıldı.

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Tornike Rijvadze'nin de bulunduğu Batum Orta Camisi'nde bayram namazını Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze kıldırdı.

Namazın ardından konuşma yapan Rijvadze, "Kurban Bayramı, sevginin ve iyiliğin temelidir. Bu yüzden bu bayramı kutlar, sizlere barış, sağlık ve mutluluklar dilerim." dedi.

Şantadze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyada tüm şiddetin, savaşların, terör eylemlerinin sona ermesi, barış ve huzurun olması için Allah'a dua ediyorum." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınının çeşitli tehdit ve engeller yarattığını ama buna rağmen Gürcistan genelindeki tüm camilerde bayram namazının kılındığını dile getiren Şantadze, "Allah'a şükür ki ülkemizde Kovid-19'la ilgili durum iyidir ve biz, bayram namazını kılabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığının her bayramda Gürcistan'a çeşitli yardımlarda bulunduğunu, önceki yıllarda olduğu gibi ülke genelinde birçok aileye kurban eti dağıttığını belirten Şantadze, "Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl de hem Ramazan hem Kurban bayramlarında bize verdikleri destekleri için Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

,Davit Kachkachishvili,Atila Altuntaş ,Aşkın Kıyağan