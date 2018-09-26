

Türk resim sanatının önde gelen isimlerini sanatseverlerle buluşturan İş Sanat Kibele Galerisi, sezonun ilk sergisinde sanat hayatının 50’nci yılını kutlayan ressam Mustafa Ayaz’ın çok renkli, figüratif eserlerini ağırlıyor. Sanatı aşk, yaşama sevinci ve geleceğe yönelik istekleri plastik değerlere dönüştürmek olarak anlatan Ayaz, sergide figüre ve konuya olan rengarenk tutkusunu gözler önüne seriyor.

Resme ilk başladığı dönemlerde soyut-dışavurumcu eserlere imza atan sanatçı, 1970’lerde kaligrafik bir anlayışa yöneldi. Karadenizli olan sanatçı bölge hayatını ve kadınlarını yakından gözlemlemiş olmasının etkisiyle, günlük yaşamda kadın figürünün öne çıktığı resimler yapmaya başladı. Mustafa Ayaz, eserlerinde genellikle başköşeye oturttuğu kadın figürü ve kimi zaman çevresinde yer alan kendi portresiyle hem kadın-erkek ilişkilerine göndermelerde bulunuyor hem de sürekli anlattığı gösterişli bir kadın imgesini vurguluyor.

Mustafa Ayaz

Resim sanat ını kendini arama yolculuğundaki bir araç olduğunu belirten Ayaz, retrospektifi için, “Konuşmayı, yazmayı öğrenme ve plastik anlatım dilinin, yaşamımız ve düşüncemiz doğrultusunda giderek nasıl değiştiğini, nasıl bir karakter çizgisi oluşturduğunu görmek ve göstermek istedim” diyor. Resme olan tutkusunu ise şöyle anlatıyor: “Severek çiziyorum, çizerek seviyorum.”



Kariyeri boyunca çok sayıda kişisel sergi açan, karma sergiye katılan, eserleri yurt içinde ve dışında birçok özel koleksiyonda yer alan sanatçının incelikle işlenmiş figürlerinin izlenebileceği sergi, 3 Kasım'a kadar İş Sanat Kibele Galerisi’nde ziyarete açık olacak.



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