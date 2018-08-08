Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün aylık resmi yayın organı Galatasaray dergisinin ağustos sayısında yer alan yazısında, "İnancımız, çabamız, çalışmamız, Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz en son noktaya kadar ilerlemek için olacaktır. Galatasaray kalitesini, konjonktürel başarılara değil, yıllar içinde ortaya koyduğu, alışkanlık haline getirdiği zaferlerle kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray camiasının bir arada olduğunda neler başarabileceğini şampiyon olarak gösterdiklerini aktaran Cengiz, "Şimdi bir kez daha önemli bir dönemecin eşiğindeyiz. Galatasaray, bu sezon futbol devlerinin arenasında 14. kez yer alacak. Bu, başlı başına büyük bir başarıdır fakat Şampiyonlar Ligi'nde yer almak hiçbir zaman Galatasaray için yeterli olmamıştır. Tutkumuzu büyük bir süreklilikle ortaya koyarak, en iyi sonucu almak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın doğru seçimler ve büyük bir tutkuyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Cengiz, "Yönetim ve teknik heyet olarak tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapmaktayız. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarılı bir iz bırakması gereklilik, bizlerin en büyük hedefi, camia olarak da arkasında kenetlenmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesidir. Unutmayalım, taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın, adı ve yönetim kurulundaki profesyonellerinin büyük çabasıyla UEFA'daki Finansal Fair Play (FFP) görüşmelerinden başarı ile çıktığını vurgulayan başkan Cengiz, şu görüşlerini aktardı:

"Önümüzdeki sezon sadece futbolda değil, diğer branşlarda da iddiamızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Galatasaray'ın hedefleri hususunda tereddütte düşmeden, mücadelemizi en üst seviyede vermek için ekonomik gerçekler ışığında çalışmalarımızı yapmaktayız. İstikbalde finansal olarak güçlü bir Galatasaray oluşturmanın birinci kuralı yeni gelirler yaratmak, ikinci kural ise yarattığımız gelirden fazlasını harcamamak olacaktır. Özellikle basketbolda ve voleybolda bir takım yanıltıcı haberlerin aksine, iddiamızı ortaya koymak adına gelecek senelerimizi de teminat altına alacak derinlikli ve genç kadrolar, aşama aşama bizleri ait olduğumuz yere ulaştıracaktır."

Mustafa Cengiz, "Futbol fena halde hayata benzer." sözüne dikkati çekerek, "Hayatımızda olduğu gibi, biz bulunduğumuz noktaya kendi doğrularımızla geldik ve başkalarına yanlış geldiği için doğrularımızdan vazgeçecek değiliz. O yüzden bir kez daha ilan ediyorum, tüm Galatasaraylılarla birlikte, daha çok çalışacağız ve tarihin bize öğrettiği gibi yine başaracağız ve yine kazanacağız." şeklinde görüş belirtti.

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