‘Mustafa’ filmi Avrupa'da

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatan ‘Mustafa’ filmi, geçtiğimiz 25 Ekim’de vizyona girdi. Yolculuğuna Türkiye çapında 300’den fazla salonda izleyeciyle buluşarak başlayan ‘Mustafa’ üç haftadır vizyonda ve şimdiden 300 bin izleyiciyi yakalamayı başardı.

Kendisi gibi iddialı yapımlarla birlikte vizyon yolculuğuna başlayan ‘Mustafa’ özellikle ara tatilde, yoğun olarak öğrencilerle buluştu. ‘Mustafa’, vizyonda olduğu tüm günlerde çocukların en çok tercih ettiği film olmayı başardı.

YASAKLANMAYA ÇALIŞILMIŞTI Tarihçi yazar Erol Mütercimler’in tarih danışmanlığında hazırlanan ve Atatürk hakkında ilk animasyon film olma özelliğini taşıyan ‘Mustafa’ şimdi de Avrupa’daki Türk çocuklarıyla buluşmaya hazırlanıyor. ‘Mustafa’ filmi, Türkiye’de vizyona girdiği tarihlerde Avrupa’da da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyordu ancak Avrupa’da yaşanan yasaklama girişimi buna engel olmuştu.

AVRUPA YOLCULUĞU BAŞLIYOR Bu gelişmenin Türkiye’nin gündemine yerleşmesi ve siyasetten sanat camiasına kadar binlerce kişinin Avrupa’da yaşananlara #MustafamaDokunma etiketiyle tepki göstermesi üzerine Avrupa’daki engellemeler boşa düştü. ‘Mustafa’ filmi, yarın Almanya ve Avusturya’da izleyecilerle buluşacak. Avrupa’nın yanısıra Türkiye gösterimleri de önümüzdeki haftalarda devam edecek film, şu anda 290’dan fazla salonda gösterilmeye devam ediyor.