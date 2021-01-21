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Mustafa Koç kimdir? Mustafa Koç ölüm yıldönümünde anılıyor!

Ünlü iş insanı Mustafa Koç, 21 Ocak 2016 yılında kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yummuştu. Mustafa Koç, beşinci ölüm yıldönümünde anılıyor. Mustafa Koç kimdir? İşte Mustafa Koç hakkında merak edilenler...

Mustafa Koç kimdir? Mustafa Koç ölüm yıldönümünde anılıyor!

Mustafa Koç, 21 Ocak 2016 tarihinde sabah sporu yaptığı sırada kalp krizi geçirmiştir. Kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde 55 yaşında hayatını kaybetmişti. 24 Ocak 2016'da Marmara İlahiyat Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

MUSTAFA KOÇ KİMDİR?

Mustafa Koç 29 Ekim 1960 yılında Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi çiftinin ilk çocukları olarak Ankara'da dünyaya geldi. 1971-1975 yılları arasında Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nda orta öğrenimini tamamladı. Lise öğrenimini 1980'de İsviçre'deki Lyceum Alpinum Zuoz'da, yüksek öğrenimini ise 1984 yılında ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde tamamladı.

Çalışma hayatına 1984'te TOFAŞ’ta müşavir olarak başladı. Ram Dış Ticaret'te satış müdürlüğü ve satış genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1992'den itibaren Koç Holding'de başkan yardımcılığı, başkan, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerini yürüttü. 4 Nisan 2003'te Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı babası Rahmi Koç'tan devraldı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı olan Koç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu üyesi olarak görev aldı. 2006 yılında Finlandiya'nın İstanbul Fahri Konsolosu oldu. İstanbul Golf Kulübü'nün başkanlığını yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi oldu. Ali Koç ile beraber 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. 2004-2011 yıllarında Bilderberg toplantılarına katıldı.

1992'de Caroline Giraud ile evlendi. Çiftin bu evlilikten, Esra Marianne Çiğdem ve Aylin Elif adlarında iki kız çocuğu oldu. Hobileri arasında golf, binicilik, havacılık ve dalgıçlık yer aldı. Hakkında "Hayaller Hatıralar" adlı bir belgesel bulunmaktadır.

Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 950 milyon dolarlık servetiyle 32. sırada yer aldı.

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