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Proje, Beykoz Paşamandıra'da hayata geçirilecek
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Mustafa Koç'un golf projesine ÇED süreci

Koç Holding'in eski yönetim kurulu başkanı olan ve 2016 yılında hayatını kaybeden işadamı Mustafa Koç'un projesi olan golf tesisi için ÇED süreci başlatıldı. Mustafa Koç'un eşi Caroline Nicole Koç tarafından yürütülen, "Mustafa V. Koç Gol Tesisi" projesi Beykoz'da yaklaşık 224 bin metrekarelik bir alana kurulacak.

04.09.2018 - 13:37 | Güncelleme:

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre; Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Caroline Nicole Koç'un yaptğı, Eseyel Danışmanlık ve Dış Tic. A.Ş. tarafından hazırlanan "MVK Golf Tesisi" projesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) için İstanbul Valiliği'ne sunuldu. Projeyi uygun bulan valilik, ÇED sürecini başlattı. Söz konusu proje, Beykoz Paşamandıra'da hayata geçirilecek. Riva'dan denize dökülen Çayağzı Deresi'nin kuzey kıyısına kurulacak olan golf tesisi, 223 bin 823 metrekarelik bir alanı kapsayacak.



ANTREMAN VE TURNUVALAR YAPILACAK

Proje tanıtım dosyasında, proje için gerekli olan imar planı değişikliklerine yönelik başvuruların yapıldığı ve sürecin devam ettiği belirtildi. MVK Golf Sahası'nın, İstanbul Golf Kulübü'nün (İGK') denetim ve yönetiminde, 223 bin 823 metrekare alan üzerinde 9 çukurlu 36 par golf sahası olacağı vurgulanan tanıtım dosyasında "Proje, eğitim ve antrenman aktiviteleri için de planlanmış alanlar içerecektir. İGK üyelerinin kullanım ve antrenmanları dışında, kulüp yönetiminin düzenleyeceği turnuvalar yapılacaktır" denildi.



MUSTAFA KOÇ ANISINA

Tanıtım dosyasında yer alan Mustafa Koç ve projesi ile ilgili değerlendirmede özetle şöyle denildi: "Merhum Mustafa V. Koç'un ülkesine âşık bir vatandaş, büyük bir hayırsever, aydın ve vizyoner bir iş adamı olduğu kadar, tutkulu bir sporcu ve sporsever olduğu, oyuncu, izleyici ve en önemlisi de destekçi olarak golf sporuna olan yoğun ilgisi, kamuoyunda yaygın bir şekilde bilinmektedir. Merhum Mustafa V. Koç, golf sporunun Türkiye'de tanınması ve yayılması, bu sayede Türkiye'nin tanıtılması ve gelişimi amaçlarıyla pek çok farklı girişimde bulunmuş, bu alandaki muhtelif maddi ve manevi desteği ile de yüksek katkı sağlamıştır. Merhum Mustafa V. Koç, İstanbul gibi dünyanın sayılı şehirlerinden birisinin sahip olduğu golf sahalarını yeterli bulmadığını çeşitli defalar dile getirmiştir. İstanbulluların bu spora etkili bir şekilde ulaşımını ve bu sayede şehrimiz ve ülkemizin uluslararası platformda tanıtım ve gelişimini de kişisel hedefleri arasına almıştır. Merhum Mustafa V. Koç'un İstanbul'da uluslararası standartlarda tasarlanıp işletilen bir golf sahası kurulması hedefinin gerçekleştirilmesi için Beykoz'daki arazi uygun görülmüştür."

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