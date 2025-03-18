Mustafa Sandal'dan, Güzide Duran'a övgü dolu paylaşım
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Güzide Duran'a övgüler yağdırdığı bir paylaşımda bulundu; "Güzelliği roket, ruhu nitrojen"
Mustafa Sandal, model arkadaşı Güzide Duran'a övgü dolu sözlerle dolu bir paylaşım bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Sandal, Duran'ın güzelliğini ve enerjisini vurgulayarak; "Güzelliği roket, ruhu nitrojen... Bu kadın dur durak bilmeden nasıl yörüngeye çıkmasın?" ifadelerini kullandı.
Mustafa Sandal'ın bu özel paylaşımına kayıtsız kalmayan Güzide Duran ise kendi sosyal medya hesabından kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.
Fotoğraflar: Instagram