Mustafa Sandal'dan, Güzide Duran'a övgü dolu paylaşım

Mustafa Sandal, model arkadaşı Güzide Duran'a övgü dolu sözlerle dolu bir paylaşım bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Sandal, Duran'ın güzelliğini ve enerjisini vurgulayarak; "Güzelliği roket, ruhu nitrojen... Bu kadın dur durak bilmeden nasıl yörüngeye çıkmasın?" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal'ın bu özel paylaşımına kayıtsız kalmayan Güzide Duran ise kendi sosyal medya hesabından kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.