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        Mustafa Sandal'dan 'İsyankâr' isyanı

        Mustafa Sandal, 'İsyankâr' şarkısının melodisini 'çalarak' Almanca bir şarkıya uyarladığını söyledi. Sandal, "Avukatım ilgilenecek" dedi

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 16:00
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        "Avukatım ilgilenecek"
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        Mustafa Sandal, Almanya'da yaşayan Payman'a isyan etti. Sandal'ın isyan etmesinin nedeni 'İsyankâr' adlı şarkısının müziklerini kendisinden izinsiz kullanması.

        Bir takipçisinin mesajı sayesinde 'İst Mir Egal' adlı şarkıdan haberdar olduğunu söyleyen Mustafa Sandal, konuyla ilgili şunları söyledi: Almanlar şarkımızı çalmış söylemiyorsunuz? Türkçe iki kelime de eklemişler. Bir takipçim gönderdi. YouTube'da 1.9 milyon izlenmiş telifsiz bedelsiz. Oh ne ala! Usulüyle istese verirdik ama şarkıyı bire bir çalmak hiç olmamış! (Avukatım ilgilenecek)

        Payman
        Payman
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        #mustafa sandal
        #isyankar
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