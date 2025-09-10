Habertürk
        Haberler Magazin Mustafa Sandal'dan tepki çeken sözler

        Mustafa Sandal'dan tepki çeken sözler

        İzmir'de sahne alan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, teknik ekibe yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle tepki çekti

        Giriş: 10.09.2025 - 14:30 Güncelleme: 10.09.2025 - 14:51
        Mustafa Sandal'dan tepki çeken sözler
        Mustafa Sandal, 5 Eylül'de İzmir'de düzenlenen Çim Konserleri'nde sahne aldı. Sandal, sahnedeki ekranda kendisini gösteren rejideki görevli kişiye dönerek; "Oğlum, biraz takip. Geri zekalı mısın? Sürekli bendesin" dedi. O anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Mustafa Sandal’a tepki yağdı.

        Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği, görüntülerin yayılmasının ardından yaşanan duruma sessiz kalmadı.

        Dernek şu açıklamada bulundu: 5 Eylül'de İzmir'de düzenlenen Çim Konserleri'nde sahne alan sanatçı Mustafa Sandal'ın, görevini layıkıyla yerine getiren sahne emekçisine "Geri zekalı" diyerek hakaret etmesini üzüntü ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Etkinlik sektörünün görünmeyen kahramanları olan ışık, ses, dekor ve sahne çalışanları; sanatçıların sahnede parlamasını mümkün kılan emekçilerdir. Sanatçıyı takip etmekle yükümlü olan "Takip spot" ışığını "Seyirciye çevir" şeklinde yönlendirmeye çalışmak, bu emeği hiçe saymakla kalmayıp temel bir teknik bilgiden dahi uzak olunduğunu göstermektedir. Bir sanatçının, kendisini görünür kılan emeğin sahibi bir sahne görevlisine hakaret etmesi asla kabul edilemez. Bu yaklaşım, sadece ilgili kişiye değil, tüm sahne emekçilerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. TETSED Derneği olarak; sanatın ve sahnenin gerçek sahipleri olan emekçilerin onurunu korumak adına bu tavrı kınıyor, tüm sanatçıları sahne arkasındaki alın terine ve emeğe gereken saygıyı göstermeye davet ediyoruz.

        #mustafa sandal
