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HaberlerDünyaSUÇLADILAR! Son dakika: İngilterede flaş pandemi iddiası: Johnson uyarıları dinlemedi
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Mutasyon virüs ile mücadele eden İngiltere'de flaş iddia: Johnson mutasyon uyarılarını dinlemedi!

Koronavirüsün mutasyona uğramış haliyle sert bir şekilde mücadele eden İngiltere'de yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Başbakan Johnson'ın mutasyon virüsün tehlikelerine karşı uzmanları dinlemediği öne sürüldü

SUÇLADILAR! Son dakika: İngilterede flaş pandemi iddiası: Johnson uyarıları dinlemedi
'Johnson uyarıları dinlemedi!'
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HABERTURK.COM

Koronavirüsün mutasyona uğramış halinin İngiltere'de ortaya çıkmasıyla İngiltere salgın ile mücadelesinde zor günler yaşamaya başlamış, üçüncü kez ulusal karantinaya gitmişti. İngiliz The Times gazetesinde yer alan haberde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın mutasyon tehlikesine karşı uyarıldığı ancak dikkate almadığı öne sürüldü.

Acil Durum Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) uzmanları, hükümeti haftalar önce Güney Afrika koronavirüs varyantının yayılmasını durdurmak için sınırları kapatması konusunda uyardığını ancak, Başbakan Boris Johnson'ın tavsiyelerini görmezden geldiği ifade edildi.

Times'ta yer alan haberde, uzmanlar hükümete, varyantın yayılmasını durdurmak için İngiltere'nin sınırlarının tamamen kapatılması gerektiğini söyledi. Bu öneri dikkate alınmazken, Birleşik Krallık'a gelen herkes için zorunlu karantina önlemlerinin alınmasını tavsiye etti.

Ancak bu öneri de dikkate alınmadı, Başbakan Johnson, yeni tip koronavirüsün yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan "kırmızı liste"deki ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının hükümetin belirlediği otellerde 10 gün karantinaya alınacağını açıkladı.

Öte yandan İngiltere, daha önce aralarında Güney Afrika, Portekiz ve Brezilya’nın da bulunduğu 22 ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

İngiltere Halk Sağlığı Merkezi, 22 Aralık'tan bu yana uluslararası seyahat geçmişi olmayan en az 11 kişi de dahil olmak üzere 105 kişide Güney Afrika varyantının tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Priti Patel ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un geçen hafta sınırların kapatılmasını istediği, Başbakan Johnson tarafından bunun reddedildiği düşünülüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan "kırmızı liste"deki ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının hükümetin belirlediği otellerde 10 gün karantinaya alınacağını açıklamıştı.

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