Lezzetli yemek yapabilmek için mutfakta bu 10 hatayı yapmayın!
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'Ben yemeğin ustasıyım' diyenler dikkat! Bu hataları asla yapmayın!
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TARİFİ OKUMADAN BAŞLAMAYIN!
Eğer bir yemeği tarife göre yapacaksanız, işe başlamadan önce tarifi baştan sonra önce okuyun. Çünkü yemeği yaparken, bazı malzemelerin veya aletlerin olmadığını görebilirsiniz. Özellikle eksik malzemenin olması, yapacağınız yemeğin lezzetini olumsuz olarak etkileyebilir.
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KESME TAHTASI DEYİP GEÇMEYİN
Küçük kesme tahtaları şirin ve sevimlidir. Ancak küçük kesme tahtası yemek yaparken çok uygun değildir. Kesme tahtanız yemek yaparken her zaman büyük olmadır. Böylece dilimlemek zorunda olduğunun malzemeleri rahatlıkla hazırlamanıza imkan sağlar.
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DOĞRU BIÇAK LEZZETİNİ ARTIRIR
Yemeğin malzemelerini hazırlarken farklı bıçaklara ihtiyaç duyabilirsiniz. Sarımsak gibi küçük malzemeleri dilimlerken, tavuk gibi büyük bir eti keserken veya sebze keserken kullanacağınız bıçaklar farklı olmalıdır. Bunun için her iş için çok amaçlı bıçakları tercih edin.
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DAĞINIKLIKTAN UZAK DURUN
Mutfağınızda çalışırken dağınık olmamaya dikkat edin. Dağınıklık hem yemeğinizi organıze etmekte hem de birbiriyle temas etmemesi gereken bazı malzemeleri korumak için faydalı olacaktır. Bunun için kesme tahtanızın yanında çöp kovanızın bulunması mutfakta çalışırken dağınıklığı önleyecektir.
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TAVAYI YA DA TENCEREYİ ÖNCEDEN ISITIN
Pişireceğiniz malzemeleri tava veya tencereye koyacaksanız, önceden ısıtılmış olmasına dikkat edin. Tencere veya tavanızı ısın ve üzerine yağ ilave edin. Yağ ısındıktan sonra malzemelerinizi ekleyin. Eğer soğuk yağa malzemeleri koyarsanız, hem yağ çekmesi hem de yapışması kaçınılmazdır.
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ETLERİ DOLAPTAN ÇIKAR ÇIKMAZ PİŞİRMEYİN
Et, balık veya tavuk pişirecekseniz, ister ızgara ister fırın olsun, buzdolabından çıkararak direk olarak pişirmeye başlamayın. Eğer böyle yaparsanız, etin dışı pişecektir ama içi çiğ kalakacaktır.
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Et ve balık gibi gıdaları buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığında 15-20 dakika bekletin. Ardından pişirme işlemine başlayın. Oda sıcaklığındaki etler, her zaman eşit oranda pişer.
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BAHARAT ZAMANINI ERKENE ALIN!
Özellikle çok fazla lezzetli olmayan yemek yapıyorsanız (Örnneğin kabak gibi) o zaman baharatını ve lezzetlendirici malzemeleri yemek pişerken eklemeyi unutmayın. Yemek pişerken baharatları ekleyerek lezzetin birbirine karışmasını sağlayın.
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TENCERE BOYUTUNA DİKKAT EDİN
Yemek yaparken kullanacağınız tencereyi doğru seçin. Kullanacağınız malzemelere göre tencere ne büyük ne de küçük olmalıdır.
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Özellikle küçük tencerede yemek pişiriyorsanız, malzeme fazla olduğu için ısı düşük olacak ve yemekleriniz hep haşlama tadında olacaktır. En iyi pişirme tüm malzemelerin eşit pişirilmesi sonucu elde edilir.
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PİŞİRİRKEN YEMEĞİN TADINA BAKIN!
Yemek pişirirken sık sık tadına bakmayı unutmayın. Çünkü akşam yemeğini masaya getirdiğinizde eksik veya fazla baharatlar sebebiyle riske girebilirsiniz. Yemeğinize eklediğiniz baharat veya malzemeler sonrasında tadına bakın.
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PİŞEN ETİ DE BEKLETİN!
Eti ocaktan ya da ızgaradan aldıktan sonra 1-2 dakika kadar dinlendirin. Eğer ocaktan alır almaz keserseniz içindeki o çok lezzetli suyunu kaybedersiniz.
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