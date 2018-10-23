4 | 13

DOĞRU BIÇAK LEZZETİNİ ARTIRIR

Yemeğin malzemelerini hazırlarken farklı bıçaklara ihtiyaç duyabilirsiniz. Sarımsak gibi küçük malzemeleri dilimlerken, tavuk gibi büyük bir eti keserken veya sebze keserken kullanacağınız bıçaklar farklı olmalıdır. Bunun için her iş için çok amaçlı bıçakları tercih edin.