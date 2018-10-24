2015 yılında 19 yaşındayken ünlü sanatçı Sibel Can'ın da jüri üyesi olduğu bir televizyon kanalında ses yarışmasına katıldı. Bir süre sonra eski erkek arkadaşı Kaya'yı Diyarbakır Ergani'deki evinin önünde tabancayla başından vurdu. Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre; Mutlu Kaya, ağır yaralanan genç kız uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hastaneden çıktığında konuşma güçlüğü çekiyor ve yürüyemiyordu. Mutlu Kaya, farklı hastanelerde gördüğü tedavilerden sonuç alamadı. Yaklaşık 6 ay önce sinir sonlarını uyararak beyne ileti gönderen Refleksoloji Uzmanı Mehmet Savaş'la tanıştı. Yapılan tedaviyle genç kız yürümeye başladı, konuşması da akıcı hale geldi.

"12 BİN YIL ÖNCE FİRAVUNUN ALDIĞI TEDAVİ"

Mehmet Savaş, "Mutlu Kaya 6 aydır tedaviye devam ediyor. Çok şükür iyiye gidiyor. İlk geldiği dönemde ayak sürtünmeleri falan vardı. Avuç içi açılmıyordu, konuşması fazla yoktu. Şimdi konuşması çok akışkan, avuç içini açabiliyor.

Bu yaptığımız refleksolojidir. Refleksoloji ayak tabanı ve avuç içine yapılan bir tedavidir. Bu tedavide dünyanın etkili tedavilerinden bir tanesidir. Yeni bir tedavi değil. 12 bin yıl önce firavunun aldığı bir tedavidir. Mezarından çıkan tabletlerden refleksiyolojinin faydalarını anlatıyor. Masaj bu sinir sonlarını uyararaktan beyne ileti gönderiyoruz Mutlu 6 ay önce başladı, durumu iyiye gidiyor ama 1-2 yıl sürecek. Yürümenin dışında inşallah kendisini koşturacağız" dedi.



HAYALİ KOŞMAK, ŞARKI SÖYLEMEK VE OKULUNA DÖNMEK

Saldırıdan sonra yürüyemediğini ve konuşamadığını belirten Mutlu Kaya, "Gördüğüm tedaviyle şimdi konuşuyorum. Yavaş da olsa yürüyorum. İnşallah koşacağım da. Tek başımayken şarkı söylüyorum. Bazen söyleyebiliyorum, bazen de söyleyemiyorum. Benim en büyük hayalim eski sağlığıma kavuşmak, koşup şarkı söylemek" dedi.

Kaya'nın başka bir hayali de tedavisinin ardından Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde kaldığı yerden eğitimi tamamlamak.

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