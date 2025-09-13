Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Mutluyuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutluyuz ne zaman çekildi?

        Mutluyuz filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Mutluyuz ne zaman çekildi?

        Mutluyuz filmi, 13 Eylül Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini İbrahim Büyükak'ın üstlendiği film, 2023 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Mutluyuz filmi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, "Mutluyuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Mutluyuz filmi konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 13.09.2025 - 16:34 Güncelleme: 13.09.2025 - 16:34
        Başrollerini İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun paylaştığı Mutluyuz filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. "Seninle mutsuz olmak da güzel" şeklinde bir mesaja sahip olan film, iki yakın arkadaşın evlendikten sonra yaşadıklarını konu alıyor. Peki, "Mutluyuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutluyuz ne zaman çekildi?". İşte detaylar...

        MUTLUYUZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Mutluyuz, boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat’ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.

        MUTLUYUZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        İbrahim Büyükak - Ferhat

        Yasemin Sakallıoğlu - Asli

        Başak Parlak

        Anıl İlter

        Tolga Evren

        Rahmi Dilligil

        Efe Deprem

        Banu Fotocan

