Vizyona girdiği 2006 yılında büyük ses getiren Müzede Bir Gece filmi sinemaseverlerden tam not almayı başardı. Milan Trenc'in 1993 yılında yazdığı aynı isimli çocuk kitabından sinemaya uyarlanan filmi Ben Garant, Thomas Lennon gibi isimler kaleme alarak sinemaya uyarlamıştır. Peki Müzede Bir Gece filmi konusu ne, oyuncuları kim? Müzede Bir Gece nerede ve ne zaman çekildi? İşte film hakkında tüm detaylar...

MÜZEDE BİR GECE FİLMİ KONUSU NE?

New York'ta işsiz ve yeni boşanmış olan Larry Daley, tam anlamı ile bir kaybeden konumundadır. Oğlu Nick, babasına dair hayalkırıklığı yaşamaktadır. Larry en sonunda bir müzede gece bekçiliği görevini kabul eder. Bu işe girerken üç tane yaşlı güvenlik görevlisinin yerini alır. Adamlar henüz emekli olmuşlardır. Larry'nin ilk vardiyasında müzede hiçbir şeyin normal olmadığı açığa çıkar.

Tüm heykeller, güneş battıktan sonra canlanarak hareket etmeye başlarlar. O andan itibaren müze tam bir kaosa döner. Bir gece Larry oğlunu da yanında getirir ve paraya ihtiyacı olan diğer emekli güvenlik görevlileri sihirli bir taşı çalmak için müzeye girerler. Larry, bu işle baş edebilmek için tüm tarihi karakterleri organize eder. Suçluları yakalamak ve müzeyi korumak zorundadır.

MÜZEDE BİR GECE OYUNCU KADROSU

Ben Stiller: Larry Daley, Laaa

Owen Wilson: Jedediah Smith

Robin Williams: Theodore Roosevelt, Garuda

Dan Stevens: Lancelot

Ricky Gervais: Dr. McPhee

Ben Kingsley: Mısırlı Firavun

Rami Malek: Ahkmenrah

Steve Coogan: Gaius Octavius

Rebel Wilson: Tilly

Mizuo Peck: Sacajawea

Skyler Gisondo: Nick Daley

MÜZEDE BİR GECE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Night at the Museum isimli film, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde gerçekleştirilmiştir. Gerçekte ABD New York'ta hizmet veren müze 1869 yılında açılmıştır ve 34 milyondan fazla bitki, fosil, hayvan, mineral,göktaşı, kaya, insan kalıntısı, insan kültürel eseri örneğinin yanı sıra donmuş doku ile genomik ve astrofiziksel veriler için özel koleksiyonları bulunmaktadır.