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        Haberler Kısayol Müzeler Haftası'nda Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz?

        Müzeler Haftası'nda Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi ücretsiz mi?

        18 Mayıs Cumartesi günü itibariyle başlayacak olan Müzeler Haftası'nda Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi ziyaretçilerini ağırlayacak. Müzeler Haftası kapsamında müzeleri tanıtmaya ve sevdirmeye yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki Müzeler Haftası'nda Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi ücretsiz mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 14:20 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:20
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        Müzeler Haftası'nda Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi müzeler haftası kapsamında yüzde 50 indirimli olacak. İşte Müzeler Haftası’nda yüzde 50 indirimli Müzeler Haftası'nda Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi’nin saatleri

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        MÜZELER HAFTASI'NDA AYASOFYA TARİH VE DENEYİM MÜZESİ İLE EFES DENEYİM MÜZESİ ÜCRETSİZ Mİ?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi’nde Müzeler Haftası’na özel olarak yerli ziyaretçilere yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, 18 Mayıs Müzeler Haftası sebebiyle Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi’ne özel olarak ziyaretlerde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, her gün 09.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi 18 Mayıs Müzeler Günü’ne özel olarak saat 21.00’e kadar ziyaret edilebilecek. Giriş ücreti ise Müzeler Haftası’nı da kapsayan 18-26 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yüzde 50 indirimli olacak.

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        İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti içinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Efes Deneyim Müzesi de kapılarını yine 18-26 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yüzde 50 indirimli olarak açacak.

        Müze, haftanın 7 günü 08.00 ile 23.30 saatleri arasında açık olacak. Efes Deneyim Müzesi, 18-26 Mayıs tarihleri arasında tüm tarih meraklılarını yüzde 50 indirimle ağırlayacak.

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