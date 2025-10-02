Habertürk
        Müziğin devlerinden arşivlik albüm

        Müziğin devlerinden arşivlik albüm

        Türk pop müziğinin usta kalemi Seda Akay, yeni albümüyle zamansız şarkılarını yeniden hayat bulduruyor. 'Söz ve Seda Akay En İyiler 2' albümünde, unutulmaz eserler güçlü yorumlarla yeniden müzikseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 23:36 Güncelleme: 02.10.2025 - 23:36
        Müziğin devlerinden arşivlik albüm
        Türk pop müziğine kazandırdığı unutulmaz şarkı sözleriyle müzik tarihimizin en özel kalemlerinden biri olan Seda Akay, yeni projesi 'Söz ve Seda Akay En İyiler 2' albümüyle müzikseverleri yeniden büyülemeye hazırlanıyor.

        Kaleme aldığı eserlerle yıllardır milyonların hayatına eşlik eden Türk pop müziğinin duayen söz yazarlarından Seda Akay, bu defa şarkılarını yepyeni seslerle ve bambaşka bir ruhla sevenleriyle buluşturuyor.

        Projenin ilk ayağı olan 'Söz ve Seda Akay En İyiler 1' ile başlayan yolculuk, büyük ilgi görerek müzikseverlerden tam not almıştı. Şimdi ise heyecanla beklenen devam albümü 'Söz ve Seda Akay En İyiler 2', yine arşiv niteliğinde bir çalışma olarak müzik dünyasına sunuluyor.

        HEM NOSTALJİK HEM YEPYENİ

        'Söz ve Seda Akay En İyiler 2' albümünde, Seda Akay'ın yıllara meydan okuyan unutulmaz şarkıları; farklı jenerasyonlardan gelen, güçlü yorumlara sahip sanatçılarla yeniden hayat buluyor.

        Özenle seçilmiş şarkılar, modern düzenlemeler ve duyguyu zirveye taşıyan yorumlarla birleşerek, albüm hem nostalji rüzgarı estiriyor hem de geleceğe iz bırakacak yepyeni yorumları müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

        Uzun bir hazırlık sürecinin ardından titizlikle hayata geçirilen bu proje; müzikalitesi, şarkı seçimleri ve yorumlarıyla yalnızca bir albüm değil, aynı zamanda Türk pop müziği tarihine damga vuracak arşivlik bir eser niteliği taşıyor.

        ZAMANSIZ ŞARKILAR, YEPYENİ YORUMLAR

        Seda Akay'ın sözü ve duygusuyla yoğrulmuş toplam 11 eserin yer aldığı projede; 'Sebebim', 'Vay Aney', 'Farzet', 'Sevildiğini Bil', 'Haktan', 'Yalancı Ayrılık', 'Utanır Gibisin', 'Sesini Duyur', 'Aynı Perde', 'Ağlamaya Hazır mısın', 'Deli Mavi' gibi hit şarkıları; Zerrin Özer, Yaşar, Serkan Kaya, Birol Namoğlu, Niran Ünsal, Fettah Can, Hazal, Ebru Cündübeyoğlu, Cansu Kurtçu Can ve Aziz Kiraz yorumlarıyla karşımıza çıkacak.

        Büyük yankı uyandıracak 'Söz ve Seda Akay En İyiler 2' albümü, çıkış şarkısı Serkan Kaya'nın seslendirdiği 'Vay Aney' ile 3 Ekim Cuma, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında!

        #Söz ve Seda Akay En İyiler 2
