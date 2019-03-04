Aksaray'da sokakta yürürken cep telefonuyla konuşan Afganistan uyruklu Nasir M. (23),iddiaya göre yanında telefondan yüksek sesle müzik dinlediği için tartıştığı arkadaşı Ferzat Navsandı'yı (22),vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Akılalmaz olay, dün saat 19.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesi Reyis Çaban Öztürk Caddesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Afganistan uyruklu Nasir M., cep telefonuyla konuşarak, sokakta yürürken iddiaya göre yanındaki arkadaşı Ferzat Navsandı da, telefondan yüksek sesle müzik dinliyordu. Bunun üzerine Nasir M., sesi kısması için Navsandı'ya uyarıda bulundu. Ardından iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Navsandı, kaçmaya başlayınca peşinden giden Nasir M., yanındaki bıçakla Navsandı'yı vücudunun 6 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Navsandı yaşamını yitirdi.

Polis, görgü tanıklarının iki arkadaşın yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle aralarında tartıştıklarını ve Nasir M.'nin peşinden koşarak Navsandı'yı bıçakladığını söyledi. Olayın ardından kayıplara karışan Nasir M.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.