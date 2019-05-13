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Müzik dünyasına taze kan Ezra

Ünlü şarkıcı Gülşen'in yeğeni genç şarkıcı Ezra, 'Avaz Avaz'la müzik dünyasına damga vurmaya geliyor…

Ezra - Gülşen

Sözü, müziği ve aranjesi Can Tosun imzalı ‘Avaz Avaz’ın klibi Ramazan Arslankaya’nın yönetmenliğinde 20 kişilik bir ekiple çekildi. Uzun yıllar müzik eğitimi alan şarkıcı, Erdem Kınay’ın prodüktörlüğünü yaptığı single çalışmasıyla müzik sektörüne iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

TEYZESİNİN İZİNDE!

Müzik piyasasına çokta uzak olmayan Ezra, başarılı pop sanatçısı Gülşen’in öz yeğeni. Teyzesine olan benzerliği ve güzelliğiyle de dikkat çeken Ezra, bir dönem Edis’in de vokalistliğini yaptı. ‘Avaz Avaz’  bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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