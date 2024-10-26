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        Haberler Bilgi Yaşam Müzik dünyasında nostalji zamanı! 90'lara damgasını vuran sanatçı ve şarkıları nelerdir?

        90'lar nostaljisi kimler ve hangi şarkılar dinleniyordu?

        Her dönemin kendine has sanatçıları ve şarkıları olmuştur. Fakat 90'ların müzik açısından yeri bir başkadır. Yıllar boyunca dinlenen ve günümüzde de dinlenmekte olan çok sayıda ölümsüz eser 90'larda hayatımıza girmiştir. İşte unutulmayan şarkılar ve onlara hayat veren sanatçılar sizlerle...

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        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 08:00 Güncelleme: 27.10.2024 - 14:33
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        1

        Radyoların ve TV müzik kanallarının günümüze kıyasla 90'larda çok daha aktif bir şekilde kullanılıyor olması, o dönemde çıkan eşsiz şarkıların önünü açmış ve unutulmazlar arasına giren sanatçı ve şarkıları olmuştur. Kalplere taht kurmuş 90'ların unutulmaz şarkılarını sizler için derledik.

        2

        HARUN KOLÇAK

        GİR KANIMA (1991)

        Gir Kanıma!

        Hani bekarlık "sultantık" derdin

        Yetti canıma!

        Yaşarım ben senle, gir kanıma

        3

        BURAK KUT

        BENİMLE OYNAMA (1994)

        Aşkına yürüyen sesimi duyuyorsun

        Gittikçe büyüyen dert oluyorsun

        Sana söylüyorum farkında mısın

        Anla seni seviyorum, ah biliyorsun

        Benimle oynama söyledim sana

        Şansını zorlama uğurlar olsun

        4

        SERDAR ORTAÇ

        KARABİBERİM (1994)

        Karabiberim vur kadehlere

        Hadi içelim, içelim her gece

        Karabiberim vur kadehlere

        Hadi içelim, içelim her gece

        Zevki sefa, doldu gönlüme

        Hadi içelim, acıların yerine

        5

        MİRKELAM

        HER GECE (1995)

        Bu yüzden her gece ben

        Her gece üzülmüşüm

        O yüzden her gece bu

        Aşkın diline düşmüşüm

        6

        TEOMAN

        PAPATYA (1996)

        Oh Papatya

        Yüzümün haline bak

        Seninle kim kalacak

        Işıklar kapanınca

        Benden çok uzakta

        7

        AYŞEGÜL ALDİNÇ

        ALİMALLAH (1996)

        Yapma etme derken kavuşursak eğer

        Yanarız alimallah

        O hızla sarılırsak şeytana

        Uyarız alimallah

        8

        ZEYNEP DİZDAR

        VAZGEÇ GÖNÜL (1997)

        Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok

        Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali

        Bir yanıp, bir söndün

        9

        KERİM TEKİN

        KAR BEYAZ (1997)

        Karbeyazdır ölüm

        Ellerinden gülüm

        Yine yoksun diye

        Düşmanım her güne

        10

        REHYAN KARACA

        SEVDİK SEVDALANDIK (1997)

        Sevdik, sevdalandık

        Kör düğümle bağlandık

        Böyle ayrı gayrı olmaz, olmaz

        Duysa, alem duysa

        Dert etme derdin buysa

        Artık ayrı gayrı olmaz, olmaz

        11

        LEVENT YÜKSEL

        Bİ'DAHA ( 1998)

        Hadi gidelim, kalk gidelim

        Bize gidelim, eve gidelim

        Bi' daha (bi' daha)

        Bi' daha (bi' daha)

        Bi' daha (bi' daha)

        Bi' daha (bi' daha)

        Tövbe e tövbe

        12

        GRUP LAÇİN

        BEKAR GEZELİM (1998)

        Haydi güzelim şeker ezelim

        Bu sene de bekar gezelim

        Bu sene de bekar gezelim

        Haydi güzelim şeker ezelim

        Bu sene de bekar gezelim

        Bu sene de bekar gezelim

        13

        MURAT KEKİLLİ

        BU AKŞAM ÖLÜRÜM (1999)

        Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz

        Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz

        Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden

        Gözlerin beni tutamaz

        14

        DEMET SAĞIROĞLU

        ARNAVUT KALDIRIMI (1994)

        Dün seni gördüm rüyamda

        Arnavut kaldırımlı taş sokakta

        Ah bir dili olsa da bir konuşsa

        Anlatırdı masumca seni bana

        15

        SEZEN AKSU

        HADİ BAKALIM (1991)

        Hadi bakalım

        Kolay gelsin

        Bir acayip zor yarış

        Bana ne aman

        Ben anlamam

        Pek hesaplı ince iş

        16

        NİLÜFER

        MAVİLİM (1997)

        Sabah oldu gözleri mavilim

        Uyan artık sevgili zalimim

        Seni sevdim sen bana düşman mısın

        17

        MFÖ

        MECBUREN (1990)

        Olan olsun bıraktım

        Anlamı yok zorlamanın

        Şans kadere inandım

        Mecburiyetten

        18

        ZERRİN ÖZER

        PAŞA GÖNLÜM (1996)

        Hey benim paşa gönlüm

        Yılları çürüttün mü

        Bunca zaman sonunda

        Kendini büyüttün mü

        19

        ÇELİK

        ATEŞTEYİM (1993)

        Ateşteyim, ateşte, ateşte

        Aklım gitti bir kıza işte

        Hayır mı, şer mi bilmem ama

        Ateşteyim ben ateşte

        20

        TARKAN

        KIL OLDUM (1992)

        Kendine gel kendine

        Dönde bir bak haline

        Aynalara küsmüşsün

        Kıl oldum abi

        21

        ŞEBNEM FERAH

        VAZGEÇTİM (1996)

        Gelinlik giymeden ışığı görmeden

        Bebeğimden önce vazgeçtim dünyadan

        Kaderi yenmeden utandım kendimden

        Daha sevilmeden vazgeçtim dünyadan

        22

        CİGULİ

        BİNNAZ (1999)

        Çalgıcı karısı Binnaz

        Esnaf karısı Binnaz

        Kumarcı karısı Binnaz

        Binnaz, Binnaz

        23

        HAKAN PEKER

        EFSANE (1990)

        Bir efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak

        Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak

        Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak

        Bir efsane senle beraber olmak

        24

        GÜLŞEN

        BE ADAM (1996)

        İçine ata ata ne hâle düştün

        Tuta tuta çatlayacaksın be adam

        Çekinme hadi hadi söyle de kurtul bundan

        Kura kura kurudun be adam

        25

        MUSTAFA SANDAL

        BU KIZ BENİ GÖRMELİ (1994)

        Bu kız beni beni görmeli

        Bana kazak örmeli

        Yalnız beni sevmeli artık

        Bu kız beni görmeli

        Bana kazak örmeli

        Muradına ermeli artık

        26

        DENİZ SEKİ

        KOP GEL GÜNAHLARINDAN (1997)

        Söndü, içimin ateşi bitti

        Bıktım yalanlarından

        Zorla ele avuca sığmaz aşk

        Kop gel günahlarından

        27

        EGE

        YAZ AŞKIM (1995)

        Başlamam

        Gideceğini bile bile bu aşka başlamam

        Ne seni ne de kendimi ateşe atamam

        Anla beni yaz aşkım

        28

        EMEL MÜFTÜOĞLU

        HOVARDA (1995)

        A ciğerim söyle neyleyelim

        Sevmeyelim de taşa mı dönelim Bu yüreği kimlere gösterelim

        Kim bilir kimdir aşk ile yanan

        (Kim bilir kim yalan yalan yalan)

        Sen arada sırada uğra bana

        Hovardayım diye kıyma bana

        Fikri firardayım uyma bana

        Oyuna gelme aman aman aman

        29

        İZEL

        KIZIMIZ OLACAKTI (1997)

        Yalancısın sen yalancı, ne olursun gitme dur

        Unuttun mu küçüğüm, kızımız olacaktı, aaah

        Yalancısın sen yalancı, ne olursun gitme dur

        Unuttun mu küçüğüm, kızımız olacaktı

        30

        GÜLAY

        CESARETİN VAR MI AŞKA

        Cesaretin var mı aşka?

        Çarpıyor kalbim bir başka

        Sen de böyle sevsen keşke

        Desen bana "yâr"

        31

        GRUP VİTAMİN

        İSMAİL (1992)

        Yat’caz kalk'caz hop üstteyim İsmail

        Alt dudağını yiyeyim senin

        Hatrın kalmasın İsmail

        Çekilmez bir adam oldun yine

        İsmail, tatsız, tuzsuz, lanet!

        32

        EMRAH

        UNUTABİLSEM (1996)

        Ah ne yapsam ne yapsam, kurtulabilsem

        Ne yapsam gönlümü, avutabilsem

        Kendimi unuttum, unutuldumda

        Bir seni benim gibi, unutabilsem

        Hiç olmazsa yılda birgün, kavuşabilsem

        Fotoğraf Kaynak: Youtube

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