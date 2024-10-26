90'lar nostaljisi kimler ve hangi şarkılar dinleniyordu?
Her dönemin kendine has sanatçıları ve şarkıları olmuştur. Fakat 90'ların müzik açısından yeri bir başkadır. Yıllar boyunca dinlenen ve günümüzde de dinlenmekte olan çok sayıda ölümsüz eser 90'larda hayatımıza girmiştir. İşte unutulmayan şarkılar ve onlara hayat veren sanatçılar sizlerle...
Radyoların ve TV müzik kanallarının günümüze kıyasla 90'larda çok daha aktif bir şekilde kullanılıyor olması, o dönemde çıkan eşsiz şarkıların önünü açmış ve unutulmazlar arasına giren sanatçı ve şarkıları olmuştur. Kalplere taht kurmuş 90'ların unutulmaz şarkılarını sizler için derledik.
HARUN KOLÇAK
GİR KANIMA (1991)
Gir Kanıma!
Hani bekarlık "sultantık" derdin
Yetti canıma!
Yaşarım ben senle, gir kanıma
BURAK KUT
BENİMLE OYNAMA (1994)
Aşkına yürüyen sesimi duyuyorsun
Gittikçe büyüyen dert oluyorsun
Sana söylüyorum farkında mısın
Anla seni seviyorum, ah biliyorsun
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
SERDAR ORTAÇ
KARABİBERİM (1994)
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Zevki sefa, doldu gönlüme
Hadi içelim, acıların yerine
MİRKELAM
HER GECE (1995)
Bu yüzden her gece ben
Her gece üzülmüşüm
O yüzden her gece bu
Aşkın diline düşmüşüm
TEOMAN
PAPATYA (1996)
Oh Papatya
Yüzümün haline bak
Seninle kim kalacak
Işıklar kapanınca
Benden çok uzakta
AYŞEGÜL ALDİNÇ
ALİMALLAH (1996)
Yapma etme derken kavuşursak eğer
Yanarız alimallah
O hızla sarılırsak şeytana
Uyarız alimallah
ZEYNEP DİZDAR
VAZGEÇ GÖNÜL (1997)
Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
KERİM TEKİN
KAR BEYAZ (1997)
Karbeyazdır ölüm
Ellerinden gülüm
Yine yoksun diye
Düşmanım her güne
REHYAN KARACA
SEVDİK SEVDALANDIK (1997)
Sevdik, sevdalandık
Kör düğümle bağlandık
Böyle ayrı gayrı olmaz, olmaz
Duysa, alem duysa
Dert etme derdin buysa
Artık ayrı gayrı olmaz, olmaz
LEVENT YÜKSEL
Bİ'DAHA ( 1998)
Hadi gidelim, kalk gidelim
Bize gidelim, eve gidelim
Bi' daha (bi' daha)
Bi' daha (bi' daha)
Bi' daha (bi' daha)
Bi' daha (bi' daha)
Tövbe e tövbe
GRUP LAÇİN
BEKAR GEZELİM (1998)
Haydi güzelim şeker ezelim
Bu sene de bekar gezelim
Bu sene de bekar gezelim
Haydi güzelim şeker ezelim
Bu sene de bekar gezelim
Bu sene de bekar gezelim
MURAT KEKİLLİ
BU AKŞAM ÖLÜRÜM (1999)
Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz
Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz
Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden
Gözlerin beni tutamaz
DEMET SAĞIROĞLU
ARNAVUT KALDIRIMI (1994)
Dün seni gördüm rüyamda
Arnavut kaldırımlı taş sokakta
Ah bir dili olsa da bir konuşsa
Anlatırdı masumca seni bana
SEZEN AKSU
HADİ BAKALIM (1991)
Hadi bakalım
Kolay gelsin
Bir acayip zor yarış
Bana ne aman
Ben anlamam
Pek hesaplı ince iş
NİLÜFER
MAVİLİM (1997)
Sabah oldu gözleri mavilim
Uyan artık sevgili zalimim
Seni sevdim sen bana düşman mısın
MFÖ
MECBUREN (1990)
Olan olsun bıraktım
Anlamı yok zorlamanın
Şans kadere inandım
Mecburiyetten
ZERRİN ÖZER
PAŞA GÖNLÜM (1996)
Hey benim paşa gönlüm
Yılları çürüttün mü
Bunca zaman sonunda
Kendini büyüttün mü
ÇELİK
ATEŞTEYİM (1993)
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
TARKAN
KIL OLDUM (1992)
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
ŞEBNEM FERAH
VAZGEÇTİM (1996)
Gelinlik giymeden ışığı görmeden
Bebeğimden önce vazgeçtim dünyadan
Kaderi yenmeden utandım kendimden
Daha sevilmeden vazgeçtim dünyadan
CİGULİ
BİNNAZ (1999)
Çalgıcı karısı Binnaz
Esnaf karısı Binnaz
Kumarcı karısı Binnaz
Binnaz, Binnaz
HAKAN PEKER
EFSANE (1990)
Bir efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak
Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak
Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak
Bir efsane senle beraber olmak
GÜLŞEN
BE ADAM (1996)
İçine ata ata ne hâle düştün
Tuta tuta çatlayacaksın be adam
Çekinme hadi hadi söyle de kurtul bundan
Kura kura kurudun be adam
MUSTAFA SANDAL
BU KIZ BENİ GÖRMELİ (1994)
Bu kız beni beni görmeli
Bana kazak örmeli
Yalnız beni sevmeli artık
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Muradına ermeli artık
DENİZ SEKİ
KOP GEL GÜNAHLARINDAN (1997)
Söndü, içimin ateşi bitti
Bıktım yalanlarından
Zorla ele avuca sığmaz aşk
Kop gel günahlarından
EGE
YAZ AŞKIM (1995)
Başlamam
Gideceğini bile bile bu aşka başlamam
Ne seni ne de kendimi ateşe atamam
Anla beni yaz aşkım
EMEL MÜFTÜOĞLU
HOVARDA (1995)
A ciğerim söyle neyleyelim
Sevmeyelim de taşa mı dönelim Bu yüreği kimlere gösterelim
Kim bilir kimdir aşk ile yanan
(Kim bilir kim yalan yalan yalan)
Sen arada sırada uğra bana
Hovardayım diye kıyma bana
Fikri firardayım uyma bana
Oyuna gelme aman aman aman
İZEL
KIZIMIZ OLACAKTI (1997)
Yalancısın sen yalancı, ne olursun gitme dur
Unuttun mu küçüğüm, kızımız olacaktı, aaah
Yalancısın sen yalancı, ne olursun gitme dur
Unuttun mu küçüğüm, kızımız olacaktı
GÜLAY
CESARETİN VAR MI AŞKA
Cesaretin var mı aşka?
Çarpıyor kalbim bir başka
Sen de böyle sevsen keşke
Desen bana "yâr"
GRUP VİTAMİN
İSMAİL (1992)
Yat’caz kalk'caz hop üstteyim İsmail
Alt dudağını yiyeyim senin
Hatrın kalmasın İsmail
Çekilmez bir adam oldun yine
İsmail, tatsız, tuzsuz, lanet!
EMRAH
UNUTABİLSEM (1996)
Ah ne yapsam ne yapsam, kurtulabilsem
Ne yapsam gönlümü, avutabilsem
Kendimi unuttum, unutuldumda
Bir seni benim gibi, unutabilsem
Hiç olmazsa yılda birgün, kavuşabilsem
Fotoğraf Kaynak: Youtube