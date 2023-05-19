Marr, "Andy Rourke'un uzun süren pankreas kanseri hastalığının ardından vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Andy, onu tanıyanlar tarafından nazik ve güzel bir ruh, müzikseverler tarafından ise olağanüstü yetenekli bir müzisyen olarak hatırlanacak. Bu üzücü zamanda mahremiyet talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.