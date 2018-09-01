Nacional Madeira - Benfica maçı rakamları

Nacional Madeira ve Benfica, 02 Eylül 2018 Pazar günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:30. Nacional Madeira 3 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Benfica 7 puanda ve 2. sırada. Nacional Madeira son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Benfica, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 735. İddaa'da Nacional Madeira kazanır 7.00, berabere biter 4.00, Benfica kazanır 1.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Nacional Madeira son hafta oynanan Boavista maçında 0-2 yenildi.

Benfica ise Rio Ave maçında 2-0 kazandı.

Nacional Madeira, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Nacional Madeira, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Benfica ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Benfica, 2 gol atarken 0 gol yedi.

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