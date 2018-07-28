Nagehan Alçı yazdı, Decathlon'dan açıklama geldi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugünkü yazısında, Bodrum'da şnorkelle iskeleden atlayıp, şnorkeli çıkaramadığı için yaralanıp tedavi altına alınan çocuğun 'Decathlon' marka sualtı keşik maskesiyle daldığına yer vermişti. Alçı'nın yazısının ardından bir açıklama yapan Decathlon ise aile yakınından aldıkları bilgiye göre kazaya neden olan şnorkelin kendilerine ait olmadığını, kopya olduğunu belirtti. Firma yetkilileri, "Bizim ürünümüz INPP (Ulusal Profesyonel Dalış Enstitüsü) testinden geçti ve DAN Europe tarafından onaylandı" dedi.
Nagehan Alçı: Bu maskeye dikkat
Bu yıl plajlarda Decathlon'un Sualtı Keşif Maskesi diye bir dalış maskesi çok moda. Bütün yüzü kaplıyor, önü tam cam olduğu için görüş alanı geniş. Tatil boyunca çoluk çocuk birçok kişide gördüm bu maskeyi.
Aman dikkat! Bodrum Yeşilyurtlular sitesinde 9-10 yaşlarında bir çocuk bu maskeyle iskeleden atladı ve maske yüzüne vakum yaptığı için çıkaramadı. Çocuğu bulduklarında baygındı, bilinci kapalı, halen hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Daha sonra soruşturdum, yetişkinler dahi çok zor çıkardıklarını söylüyorlar yüzlerinden. Çocuklarınızı bu maskeden uzak tutun! Maskeyle asla atlamayın! Decathlon'a sesleniyorum: Bu ürünü piyasadan çekin! Gencecik bir insan ölümün pençesinde. Bunun hesabını kim verecek?
DECATHLON: O BİZİM ÜRÜNÜMÜZ DEĞİL
Alçı'nın yazısında ardından Decathlon'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Haberde bahsedilen maske Decathlon'a aittir, ancak bahsi geçen olaydaki maske bize ait değildi" denilerek şu ifadeler yer aldı:
'ŞNORKEL MASKEMİZ KOPYALANMIŞTIR'
"Bodrum Ortakent'te meydana gelen olayda sözü geçen maskenin Decathlon ürünü olmadığını, başka bir yerden alınmış muadil bir ürün olduğunu aile yakını ile görüşerek teyit etmiş bulunuyoruz. Decathlon tarafından 2014'te piyasaya sürülen Easybreath şnorkel maskesi, birçok kez kopyalanmış olup, kopya modelleri farklı solunum sistemleri ve tasarımları kullanma eğilimindedir. Bu kopyaların risksiz olduğunu, sağlık, güvenlik, kalite ve uyumluluk açısından belirlediğimiz standartlara uygun olup olmadıklarını bilmemekle beraber, kontrol ve üretim takibini yapabilmek tarafımızca mümkün olmadığı için, ürünlerimizin orijinalini tercih etmenizi önemle rica ediyoruz.
'INPP'NİN TESTİNDEN GEÇTİ, DAN EUROPE ONAYLADI'
INPP (Ulusal Profesyonel Dalış Enstitüsü) tarafından gerçekleştirilen testlerden geçen ve gerekli güvenlik sertifikalarına sahip olan Decathlon Easybreath maskesi, dalış güvenliğine ilişkin tıbbi ve bilimsel araştırma alanında dünya lideri olan DAN Europe (Diver Alert Network) tarafından da onaylıdır. Spor ergonomisinde uzman bir ekip olan bağımsız kuruluş Sport Controle işbirliğiyle, çocuklar ve yetişkinlerle hem dinlenme hem de stres altında gerçekleştirilen tüm solunum testleri, Decathlon Easybreath maskesinin şnorkel yapmak için güvenli olduğunu doğrulamaktadır. Ege Üniversitesi'nde tedavisi devam eden küçük çocuğa da acil şifalar dileriz."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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