Naim'den son fragman

Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı, senaryosunu ise Barış Pirhasan'ın yazdığı 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin müziklerini de Fahir Atakoğlu üstlendi. Defalarca ‘Yılın Sporcusu' seçilen dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nun son fragmanı yayınlandı. İlk rekoruna 15 yaşındayken imza atan, 47 dünya rekoru, 3 farklı olimpiyatta kazandığı 3 olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğunu ve nice başarıların sahibi olan Naim Süleymanoğlu'nun hayatı beyazperdeye aktarıldı. Gösterime 22 Kasım'da girecek olan filmde Hayat Van Eck ile birlikte Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Uğur Güneş ve İsmail Hacıoğlu rol alıyor.