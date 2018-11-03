Nantes - Guingamp rakamlar

Fransa Ligue 1 maçında Nantes ile Guingamp, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 12 puanlı Nantes 13. sırada bulunuyor, Guingamp 7 puana sahip ve 20. sırada. Nantes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Guingamp, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 138. İddaa'da Nantes kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Guingamp kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Nantes son haftadaki Paris S.G. müsabasında 4-1 yenildi.

Guingamp, Angers karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Nantes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Nantes, kendi sahasında 7 gol attı, 6 gol yedi.

Guingamp ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Guingamp, 2 gol atarken 9 gol yedi.

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