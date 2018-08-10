Nantes - Monaco karşılaşma önü

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Nantes, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Monaco takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Nantes son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Monaco, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 119. İddaa'da Nantes kazanır 3.00, berabere biter 2.90, Monaco kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Nantes son hafta oynanan Strasbourg maçında 1-0 kazandı.

Monaco ise Troyes karşılaşmasında 0-3 kazandı.

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