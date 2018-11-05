Napoli - Paris S.G. maçı rakamları

Napoli ve Paris S.G., 06 Kasım 2018 Salı günü Şampiyonlar Ligi Grup C maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:00. 5 puanlı Napoli 2. sırada bulunuyor, Paris S.G. 4 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Napoli, son 3 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Paris S.G. son 6 mücadelede 5 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 622 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Napoli kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.50, Paris S.G. sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Napoli son haftadaki Paris S.G. müsabasında 1-2 yenildi.

Paris S.G. ise Napoli maçında 1-2 kazandı.

Napoli, evinde 1 galibiyet, yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Paris S.G., deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 mağlubiyet elde etti. Paris S.G., deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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