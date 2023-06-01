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Haberler Futbol İtalya
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Napoli'yi şampiyon yapan Spalletti, Serie A'da sezonun teknik direktörü seçildi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli'yi bu sezon 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan İtalyan çalıştırıcı Luciano Spalletti, 2022-2023 sezonunun teknik direktörü seçildi

Napoli'yi şampiyon yapan Spalletti, Serie A'da sezonun teknik direktörü seçildi
AA

Napoli'nin başında önemli bir başarıya imza atan 64 yaşındaki deneyimli teknik adamın, Serie A Lig Yönetimi tarafından sezonun teknik direktörü ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Serie A'dan yapılan yazılı açıklamada, Spalletti'ye ödülünün, bu hafta sonu oynanacak ligin son hafta mücadelelerinden Napoli-Sampdoria maçı öncesi Diego Armando Maradona Stadı'nda verileceği belirtildi.

Serie A Üst Yöneticisi Luigi De Siervo, Spalletti'nin bu ödüle layık görülmesiyle ilgili, "Spalletti yönetimindeki Napoli tek kelimeyle olağanüstü bir sezon geçirdi. Maradona'nın ardından 33 yıl sonra Napoli'ye tarihinin üçüncü lig şampiyonluğunu kazandırmak büyük bir başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

2021'de Napoli'nin başına geçen Spalletti, ilk sezonunda mavi-beyazlıların Serie A'yı 3. sırada bitirerek, sonraki sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlamış, 2. sezonunda ise Napoli'nin 1990'dan sonra ilk kez lig şampiyonluğunu kazanmasının mimarı olmuştu.

Spalletti idaresindeki Napoli, bu sezon ligde şampiyonluğu haftalar önce garantilemesine karşın, İtalya Kupası'na son 16 turunda erken şekilde veda etmiş, Şampiyonlar Ligi'nde ise Milan'a çeyrek finalde yenilerek elenmişti.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, takımı 33 yıl sonra şampiyon yapmasına karşın Spalletti ile yollarının sezon sonunda ayrılacağını 28 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programında resmen açıklamıştı.

De Laurentiis, "Spalletti özgür bir adam. Biri size gelip, ulaşabileceği en yüksek noktaya geldiğini düşündüğünü, bir yıl ara vermek istediğini söyleyince, gitmesine izin vermek doğru olandır. Bize çok şey verdi. Bu nedenle ona teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Son hafta maçlarının 3-4 Haziran'da oynanacağı Serie A'da şampiyonluğu haftalar öncesinde garantileyen Napoli'nin 87 puanı bulunuyor. Ligin son haftasında evinde Sampdoria'yı konuk edecek Napoli, şampiyonluk kupasını da bu maç sonunda kaldıracak.

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