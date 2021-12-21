Dünyanın en popüler arama motoru Google, 521 Aralık ekinoksunu doodle yapınca sosyal medyada gündem oldu. Her sene yeni yıla sayılı günler kala başlayan Kışdönümü için 21 Aralık ekinoksunun olduğu gece gerçekleştirilen ritüeller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelecek ve Gregoryen takvimine göre Kuzey yarıkürede kış mevsimi başlayacak. Aynı zamanda 21 Aralık gecesi de senenin en uzun gecesi olacak. İşte 21 Aralık gecesi gerçekleştirilien kışdönümü gelenekleri içinde en yaygın olan nar kırma geleneği hakkında merak edilenler....