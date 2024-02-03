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        Haberler Sağlık Nargile ve elektronik sigara gibi ürünler de sigara kadar tehlikeli

        Nargile ve elektronik sigara gibi ürünler de sigara kadar tehlikeli

        Dünyada her yıl milyonlarca insanın başta sigara olmak üzere tütün bağımlılığı nedeniyle gelişen hastalıklar sonucu hastanede yattığını ve veya yaşamını yitirdiğini hatırlatan Doç. Dr. Fadime Tülücü, nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin de sigara kadar tehlikeli olduğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:16 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:16
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        Nargile ve e-sigara kullananlara uyarı!
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        Sağlıklı bir yaşam için sadece sigarayı bırakmak yeterli değil. Başta elektronik sigara ve nargile gibi bütün tütün türevlerinden de uzak durmak gerekiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fadime Tülücü, nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin de sigara kadar tehlikeli olduğu uyarısını yaptı.

        "MASUM DEĞİLLER"

        Doç. Dr. Tülücü, nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin masum olduğu iddialarının tamamen amaçlı ve yanıltıcı olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “Son yıllarda artış gösteren nargile kullanımı da bütün diğer tütün ürünleri gibi zararlı olmakla kalmayıp, ayrıca tüberküloz, hepatit gibi hastalıkların bulaşması için risk oluşturuyor. Tütün endüstrisi tarafından, sigarayı bıraktırma özelliğine sahip olduğu iddiaları ile piyasaya sunulan elektronik sigara ve dumansız tütün ürünleri de sigaraya eşdeğer birer tehlike oluşturuyor.”

        SİGARAYI DENEYEN HER 5 KİŞİDEN 3'Ü BAĞIMLI OLUYOR

        Sigarayı deneyen her 5 kişiden 3’ü bağımlı oluyor. Bu nedenle tütün endüstrisi, gençleri hedef alıyor. Genç neslin tütün ile mücadele bilincine hakim bir şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Tülücü, anaokulundan başlayarak; çocuk, genç ve yetişkin yaş gruplarına özgü eğitim programları ile tütün ürünü kullanımının engellenmesi gerektiğini belirtti.

        Sigarayı bırakmada zorlu bir süreci göze almanın ve sağlık kuruluşlarından destek talep etmenin gerekliliğine dikkat çeken Doç. Dr. Tülücü, “Sevdiklerinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın. Elbette sigarayı bırakmak zor ve ciddi bir iştir. Ama asla imkansız değildir” ifadelerini kullandı.

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